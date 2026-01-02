Каллас заявила про боротбу з «тіньовим флотом» рф через атаки на кабелі

Пошкодження кабелів у Балтиці змушує Європейський Союз вживати додаткових заходів для захисту критичної інфраструктури. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

📢 «З початку війни з росією у Балтійському морі спостерігається чітка тенденція до порушення роботи критичної інфраструктури Європи», — наголосила Каллас.

Вона також подякувала Фінляндії за швидке реагування на черговий інцидент, пов’язаний із підводними кабелями.

📢 «Дякую Фінляндії за швидкі та рішучі дії щодо захоплення судна та екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів учора», — зазначила верховна представниця ЄС.

☝️ Каллас підкреслила, що ситуація вимагає постійної пильності з боку європейських країн та системного підходу до безпеки.

📢 «ЄС продовжуватиме зміцнювати свою критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом інвестування в нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення більших ремонтних потужностей та дій проти “тіньового флоту” москви, який також виступає плацдармом для гібридних атак», — заявила вона.

Раніше в зовнішній розвідці Естонії повідомляли, що після запуску місії НАТО в регіоні нових інцидентів із пошкодженням кабелів зафіксовано не було.