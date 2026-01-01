У Балтійському морі затримано судно через пошкодження кабелю Фінляндія–Естонія

Пошкодження кабелю Фінляндія–Естонія зафіксували у середу, 31 грудня, в Балтійському морі. Після виявлення несправності фінські прикордонники затримали вантажне судно Fitburg, яке підозрюють у прориві телекомунікаційної лінії. Про це повідомляють Yle, Reuters та Прикордонна служба Фінляндії.

☝️ За офіційною інформацією, вранці 31 грудня фінська телекомунікаційна, ІКТ та вебсервісна компанія Elisa зафіксувала несправність у підводному кабелі, що з’єднує Гельсінкі та Таллінн, і поінформувала про це прикордонну службу.

🚢 Патрульні прикордонники за участі корабля та вертольота виявили судно, яке могло пошкодити кабель. Як уточнює Yle, йдеться про вантажний корабель довжиною 132 метри, що ходить під прапором Сент-Вінсенту і Ґренадин.

Згідно з даними сервісу Marinetraffic, судно 30 грудня вийшло з Санкт-Петербурга та прямувало до ізраїльського міста Хайфа.

📌 Фінські прикордонники взяли корабель під контроль. Стосовно інциденту відкрито кримінальне провадження за підозрою у спробі та вчиненні значного пошкодження майна, а також серйозному втручанні в роботу комунікацій.

У розслідуванні беруть участь:

прикордонна служба Фінляндії;

поліція;

збройні сили;

митна служба;

агентство транспорту та зв’язку;

агентство з безпеки та хімічних речовин;

національний оператор електромереж.

🔍 Судно Fitburg та його ідентифікаційний номер не фігурують в офіційних санкційних списках. Водночас сервіс Open Sanctions раніше відніс його до категорії суден, що становлять інтерес, хоча це не означає прямого зв’язку з тіньовим флотом росії.

📢 За даними Reuters, на борту перебували 14 членів екіпажу — громадяни росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Усіх їх наразі затримала фінська поліція.

Нагадаємо, раніше в зовнішній розвідці Естонії заявляли, що після запуску місії НАТО в регіоні нових інцидентів із пошкодженням кабелів не фіксували.