Денис Молотов
Кая Каллас прибула до Києва для переговорів щодо підтримки України

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у Києві. Про свій приїзд до української столиці вона повідомила в соціальній мережі Х (колишній Twitter) у понеділок, 13 жовтня.

📢 «Українці надихають світ своєю мужністю. Їх стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України та притягнення росії до відповідальності за її воєнні злочини», – написала Каллас.

Зустрів Каллас на столичному вокзалі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він привітав представницю ЄС і подякував за постійну підтримку, яку Євросоюз надає Україні на політичному, фінансовому та оборонному рівнях.

Відомо, що під час перебування у столиці Кая Каллас планує провести низку зустрічей із представниками українського уряду. Зокрема, для обговорення шляхів зміцнення енергетичної безпеки, посилення військової співпраці та продовження санкційного тиску на російську федерацію.

☝️ Візит Каллас до Києва відбувається на тлі триваючих дискусій у ЄС щодо подальшої підтримки України у війні, а також у контексті зусиль Євросоюзу щодо притягнення росії до міжнародної відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, що напередодні в москві визнали посилення європейської єдності у протистоянні російській агресії. Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що раніше не міг уявити ситуацію, коли Європа «говоритиме одним голосом, причому вкрай войовничим» щодо політики кремля.

👉 Також було повідомлено, що США протягом кількох останніх місяців активно сприяють Україні у здійсненні далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах. У тому числі й по нафтопереробних заводах (НПЗ).

