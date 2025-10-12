Неділя, 12 Жовтня, 2025
США допомагають Україні з ударами по об’єктах рф – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США протягом кількох останніх місяців активно сприяють Україні у здійсненні далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах, зокрема по нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це повідомило видання Financial Times у матеріалі, опублікованому 12 жовтня, з посиланням на кількох українських і американських чиновників.

📢 «Ця раніше не оголошена підтримка посилилася з середини літа і стала вирішальною у допомозі Україні в проведенні атак, від яких адміністрація Джо Байдена відмовляла. Удари Києва призвели до зростання цін на енергоносії в росії і змусили москву скоротити експорт дизельного палива та імпортувати паливо», – йдеться у публікації.

За даними журналістів, така зміна політики США відбулася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні. Тоді, за повідомленням ЗМІ, американський президент запитав, чи здатна Україна завдати удару по москві, якщо Вашингтон надасть озброєння великої дальності.

📢 «Трамп заявив про свою підтримку стратегії, яка має ‘змусити їх (росіян) відчути біль’ і змусити кремль до переговорів», — розповіли два джерела, знайомі з перебігом розмови. Водночас у Білому домі пояснили, що Трамп «просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств».

Як повідомили офіційні особи, обізнані з деталями операцій, американська розвідка бере участь у підготовці українських місій — допомагає формувати маршрути польоту, визначати висоту, час та інші параметри, що дозволяє українським безпілотникам успішно обходити російські системи протиповітряної оборони.

📢 «Троє людей, знайомих з операцією, заявили, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Посадовець США сказав, що Україна вибрала цілі для далекобійних ударів, а потім Вашингтон надав розвідувальні дані про вразливості цих об’єктів», – повідомляє FT.

Однак деякі з тих, хто має стосунок до цих дій, зазначили, що США іноді самі визначали пріоритетні цілі для українських ударів. Один зі співрозмовників видання прямо назвав українські дрони «інструментом» Вашингтона, спрямованим на підрив російської економіки та змушення диктатора путіна сісти за стіл переговорів.

Відомо, що 11 жовтня відбулася ще одна телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. За інформацією порталу Axios, сторони обговорили можливість передачі Україні ракет великої дальності Tomahawk. Вони здатні завдавати точкових ударів по важливих військових і промислових цілях.

Раніше повідомлялося, що лише за два місяці українські засоби DeepStrike уразили понад 85 стратегічно важливих об’єктів на території росії. Влучні операції призвели до суттєвого зниження потужностей російських НПЗ — приблизно на 38%. Це стало причиною кризи на внутрішньому паливному ринку та скорочення експорту пального.

Зміна американської стратегії та посилення координації дій з українською стороною стали одним із ключових чинників зростання ефективності українських атак. Це, у свою чергу, посилило економічний тиск на москву та створило передумови для потенційних дипломатичних змін.

👉 Також повідомлялось, що  деякі країни-члени ЄС наростили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році.

