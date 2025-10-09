П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Кабмін ухвалив план дій для стабільної роботи енергосистеми під час атак рф

Про ухвалення єдиної дорожньої карти дій для всіх міністерств і служб повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 8 жовтня. За її словами, цей документ визначає чіткий порядок реагування держави на загрози в енергетичній сфері.

📢 «В усіх регіонах створять антикризові штаби, які координуватимуть роботу місцевої влади та енергетичних компаній, щоб запобігти масштабним відключенням електроенергії», – зазначила Свириденко.

☝️ Згідно з рішенням уряду, дорожня карта включає посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури, створення резервів обладнання та матеріалів. А також план швидкого реагування у разі пошкодження енергооб’єктів.

Прем’єрка підкреслила, що злагоджена робота антикризових штабів дасть змогу оперативно ліквідовувати наслідки ударів і забезпечувати безперебійне електропостачання населенню навіть під час атак.

📢 «Робота антикризових штабів дозволить діяти злагоджено та оперативно ліквідовувати наслідки російських атак на енергосистему», – наголосила вона.

У межах дорожньої карти також передбачено підвищення рівня енергетичної безпеки, модернізацію систем управління та розширення використання автономних джерел живлення для критичних об’єктів.

Уряд зазначає, що реалізація цього плану є ключовим елементом стратегії енергетичної стійкості країни в умовах війни.

Раніше повідомлялося, що у ніч на середу російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де енергетики працюють безперервно, відновлюючи подачу електроенергії споживачам.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок чергової російської атаки в місті Чорноморськ без електрики залишилися більшість жителів. Також було знеструмлено населені пункти громади.

