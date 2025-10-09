Четвер, 9 Жовтня, 2025
Після російської атаки Чорноморськ залишився без електрики

Денис Молотов
Унаслідок чергової російської атаки в місті Чорноморськ без електрики залишилися більшість жителів, а також населені пункти громади. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив міський голова Василь Гуляєв у своєму дописі у Facebook.

📢 «Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах… Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням», – написав Гуляєв.

За його словами, внаслідок атаки є поранені, однак, на щастя, обійшлося без загиблих. Міський голова уточнив, що комунальні служби вже ліквідовують наслідки удару та допомагають мешканцям, які залишилися без світла.

📢 «Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності. У разі потреби звертайтесь до аварійних служб», – додав мер.

Місцева влада закликала жителів залишатися обережними та стежити за оновленнями офіційних повідомлень, поки енергетики проводять ремонтні роботи.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки російськими дронами-камікадзе по Одеській області постраждали п’ятеро людей. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру. У кількох районах зайнялися приватні будинки, зокрема два згоріли повністю, а ще чотири були частково зруйновані.

Крім того, ударом було пошкоджено адмінбудівлю автозаправного комплексу. Екстрені служби працювали всю ніч, щоб локалізувати осередки займання та мінімізувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 жовтня російські війська запустили по території України 112 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби збили або подавили 87 безпілотників. При цьому зафіксовано 22 влучання ударних БпЛА у 12 різних регіонах.

☝️ Ситуація в Чорноморську залишається складною, однак місцева влада обіцяє відновити подачу світла найближчим часом. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби забезпечити стабільне функціонування критичної інфраструктури громади.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак по Запорізькому району пізно ввечері в середу, 8 жовтня, було пошкоджено приватні будинки, а також частково порушено електропостачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"