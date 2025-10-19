Неділя, 19 Жовтня, 2025
Кабмін створив новий центр для координації відновлення критичних об’єктів України

Денис Молотов
Кабінет Міністрів України ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на підвищення ефективності захисту критичної інфраструктури та пришвидшення процесів її відновлення після атак. Про це у Telegram повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

📢 «Уряд посилює захист критичної інфраструктури. Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», – написала вона.

Прем’єр пояснила, що ухвалено рішення про створення нового Координаційного центру інженерного захисту.

📢 «Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення», – зазначила Свириденко.

Також уряд оновив перелік пріоритетних видатків, які держава фінансує у першочерговому порядку. Завдяки цьому Казначейство зможе швидше виділяти кошти на будівництво, ремонт і захист критичної інфраструктури. Передусім, енергетичних об’єктів, які залишаються під постійними обстрілами.

🧱 Ще одне важливе рішення стосується пришвидшення спорудження інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

📢 «Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене», – підкреслила прем’єр.

Крім того, Кабмін ухвалив рішення про додаткове спрямування коштів з резервного фонду на захист критичної інфраструктури у прифронтових регіонах та на об’єкти «Укрзалізниці». Гроші підуть на укріплення енергетичних і транспортних систем — від будівництва інженерних споруд до закупівлі генераторів і акумуляторних станцій.

📢 «Мета цих рішень – зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни», – резюмувала Свириденко.

На тлі цих рішень в Україні продовжували діяти аварійні відключення електроенергії, запроваджені через пошкодження енергетичної системи внаслідок російських атак. Увечері 18 жовтня про це повідомило “Укренерго”. Напередодні подібні обмеження охопили Київ і 12 областей після нових ворожих ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей.

👉 Також раніше стало відомо, що Українські енергетики знову працюють над відновленням ліній електропостачання, які живлять ЗАЕС.

