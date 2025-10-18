Субота, 18 Жовтня, 2025
Українські енергетики рятують Запорізьку АЕС від катастрофи

Денис Молотов
Українські енергетики знову працюють над відновленням ліній електропостачання, які живлять Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), — ремонтні роботи тривають. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

☝️ У Міненерго уточнили, що це вже 42-й випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли спеціалістам доводиться екстрено ремонтувати електропостачання станції. Завжди після пошкоджень, спричинених атаками російських загарбників.

📢 «Підключення Запорізької АЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи нашими спеціалістами є ключовою умовою для запобігання будь-яким інцидентам чи аваріям на найбільшому ядерному об’єкті Європи», — наголосили у відомстві.

Міністерство також підкреслило, що єдиною причиною ризиків для ядерної безпеки залишається російська військова агресія, окупація станції та систематичні обстріли об’єктів української енергетичної інфраструктури.

Як відомо, 23 вересня на ЗАЕС зникло зовнішнє електропостачання — через відключення високовольтної лінії електропередачі Дніпровська.

Раніше повідомлялося, що ремонт ліній електропередачі до ЗНПП на Запорізькій атомній станції після чотиритижневого відключення розпочався у суботу, 18 жовтня.

☝️ Також раніше повідомлялось, що з 17 жовтня може бути ухвалене рішення про тимчасове припинення бойових дій у районі ЗАЕС. Мета – забезпечити ремонт ліній електропередач, що живлять стратегічний об’єкт, який нині перебуває під контролем російських військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

