Кабелі живлення для обладнання — запорука безперебійної роботи

Сучасне життя важко уявити без електроприладів, котрі вимагають дбайливого ставлення. Проте з часом кабелі живлення переламуються, перетираються, тож доводиться шукати для них заміну. Якщо вам потрібен новий кабель живлення для обладнання, підібрати оптимальну модифікацію дуже просто в магазині Comtrade.

Обираємо кабель живлення для обладнання

При виборі кабелю живлення враховуймо базові критерії:

тип гнізда;

довжину;

товщину провідника;

сумісність із пристроями.

Також важливо вірно обирати призначення кабелю живлення:

Кабелі для ноутбуків мають роз’єми C5 + CEE 7/7 (Schuko), довжину 1,8–3 м. Стандартні шнури C13/C14 передбачені для користування з системними блоками, моніторами, принтерами та серверами (1,5 мм², 1,8 м та більше). Спеціальні кабелі — для мережевого обладнання Cisco, HP, Dell та інших виробників. Кабелі з посиленим перерізом — для енергомістких приладів.

Кабелі можуть бути суцільними з блоком живлення чи знімними. Останній варіант зручніший та довговічніший. Адже під час транспортування чи зберігання кабель від’єднується від блоку живлення, знижуючи ризик пошкодження..

Тип гнізда обираємо з урахуванням типу роз’єму на пристрої. Найпоширенішими вважаються варіанти:

Schuko (CEE 7/7 з заземленням для побутової техніки);

Euro (CEE 7/16 без заземлення);

IEC C13/C14 (стандартний тип гнізда для ПК, моніторів та офісного обладнання);

C19/C20 для серверів і потужних пристроїв.

Перетин провідника кабелів живлення

Від перетину провідника залежить, яку потужність може витримати кабель без перегріву. Для електромережі 220 В типовими вважаються значення:

0,75 мм² — до 10 А (≈2 кВт);

1,0 мм² — до 14 А (≈3 кВт);

1,5 мм² — до 16 А (≈ 3,5 кВт).

Обирати перетин досить просто — потужність приладу потрібно розділити на 220 В. Також потрібно додати запас 20–30%, щоби убезпечити прилади від перевантаження.

Для комп’ютерів і побутової техніки зазвичай достатньо перетину 0,75–1,5 мм², для потужних електроприладів — 2,5 мм² і більше.

Як обрати ізоляцію кабелю живлення?

Ізоляція захищає кабель від витоку струму, коротких замикань, запобігає пожежам. Всі кабелі, доступні в магазині Comtrade, захищені якісною ПВХ-ізоляцією. Додатково, кабелі мають ПВХ-оболонку, стійку до переламування. Така оболонка витримує температуру до +70 °C, не підтримує горіння.

Важливо зважати на маркування — “LS” в маркуванні позначає низьке димовиділення, “НГ” — не поширює горіння.

Правильно підібраний кабель живлення — це запорука довговічної та стабільної роботи вашої техніки. Не ризикуйте безпекою — обирайте перевірені кабелі живлення від Comtrade. Менеджери магазину завжди допоможуть підібрати кабель живлення, що відповідає характеристикам вашого обладнання. Всі кабелі сертифіковані, відповідають стандартам безпеки.