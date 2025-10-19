Неділя, 19 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ХАМАС у Секторі Гази

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч проти 19 жовтня здійснила удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази. Як повідомляє «Радіо Свобода», ізраїльські війська відповіли на обстріл з боку терористичного угруповання ХАМАС, яке атакувало солдатів під час виконання операції зі знищення терористичної інфраструктури.

📢 «Хамас обстріляв ізраїльських солдатів, які відповідно до умов угоди знищували терористичну інфраструктуру в районі Рафаха», — йдеться в офіційному повідомленні військових.

У відповідь ЦАХАЛ завдав авіаударів і відкрив артилерійський вогонь. За даними ізраїльської армії, було знищено кілька опорних пунктів і військових споруд, у яких спостерігалася активність бойовиків.

📢 «Ніхто із військовослужбовців не постраждав», — повідомили в армії.

Зі свого боку ХАМАС заявив, що залишається прихильним до угоди про припинення вогню. Угруповання стверджує, що метою нападу був не ізраїльський патруль, а місцевий лідер ополчення, який виступав проти ХАМАСу.

Після інциденту міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу «відновити війну в повному обсязі». Він зазначив, що ХАМАС «порушує чинні домовленості».

☝️ Нагадаємо, 13 жовтня ХАМАС передав першу групу із семи заручників представникам Червоного Хреста, а згодом — другу групу з 13 осіб. Таким чином, угруповання повернуло всіх 20 заручників, передбачених угодою.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові відкрили вогонь по групі палестинців із п’яти осіб, які перетнули лінію відведення ізраїльських військ без погодження.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявив, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС демонструє готовність до встановлення стабільного миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нафтогаз повідомив про атаку на одну зі своїх ТЕЦ

ВАЖЛИВО

ЄС посилює оборонну стратегію до 2030 року за участю України

ВАЖЛИВО

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Делегація України вирушила до США для переговорів у Вашингтоні

ВАЖЛИВО

Марківська громада спрямувала понад 2,2 мільйона гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Кая Каллас прибула до Києва для переговорів щодо підтримки України

ВАЖЛИВО

Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифікували трьох військових рф, одного з них засуджено до довічного

ПОДІЇ

У Німеччині розглядають лотерею як варіант призову до армії

ПОЛІТИКА

Генштаб підтвердив ураження НПЗ і ГПЗ на росії

ВАЖЛИВО

Фінляндія застерігає: росія посилює війська біля кордонів ЄС

ПОЛІТИКА

В окупованому Криму палає нафтобаза та електропідстанції

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

МВФ тисне на Україну з вимогою контрольованої девальвації гривні — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Викрито двох колаборантів на Луганщині із псевдопарламенту окупантів

КРИМІНАЛ

США представили пускову установку X-MAV для ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"