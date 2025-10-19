Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч проти 19 жовтня здійснила удари по місту Рафах на півдні Сектора Гази. Як повідомляє «Радіо Свобода», ізраїльські війська відповіли на обстріл з боку терористичного угруповання ХАМАС, яке атакувало солдатів під час виконання операції зі знищення терористичної інфраструктури.

📢 «Хамас обстріляв ізраїльських солдатів, які відповідно до умов угоди знищували терористичну інфраструктуру в районі Рафаха», — йдеться в офіційному повідомленні військових.

У відповідь ЦАХАЛ завдав авіаударів і відкрив артилерійський вогонь. За даними ізраїльської армії, було знищено кілька опорних пунктів і військових споруд, у яких спостерігалася активність бойовиків.

📢 «Ніхто із військовослужбовців не постраждав», — повідомили в армії.

Зі свого боку ХАМАС заявив, що залишається прихильним до угоди про припинення вогню. Угруповання стверджує, що метою нападу був не ізраїльський патруль, а місцевий лідер ополчення, який виступав проти ХАМАСу.

Після інциденту міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу «відновити війну в повному обсязі». Він зазначив, що ХАМАС «порушує чинні домовленості».

☝️ Нагадаємо, 13 жовтня ХАМАС передав першу групу із семи заручників представникам Червоного Хреста, а згодом — другу групу з 13 осіб. Таким чином, угруповання повернуло всіх 20 заручників, передбачених угодою.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові відкрили вогонь по групі палестинців із п’яти осіб, які перетнули лінію відведення ізраїльських військ без погодження.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявив, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС демонструє готовність до встановлення стабільного миру.