Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з прем’єром Катару Мохаммедом аль-Тані під час своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомила канцелярія глави уряду Ізраїлю у соцмережі X (колишній Twitter).

За інформацією, Нетаньягу висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадянина Катару внаслідок ізраїльського авіаудару по Досі.

📢 «Хочу запевнити вас, що ціллю Ізраїлю був ХАМАС, а не Катар. Я також хочу запевнити вас, що Ізраїль не планує в майбутньому знову порушувати ваш суверенітет, і я дав таку обіцянку президенту (Трампу – ред.)», – заявив прем’єр.

Водночас він підкреслив, що Ізраїль визнає претензії Катару, однак і сам має низку зауважень до політики цієї країни.

☝️ Серед них — підтримка руху «Брати-мусульмани», редакційна політика телеканалу «Аль-Джазіра» та поширення антиізраїльських настроїв у міжнародних університетських колах.

Нетаньягу також підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо створення тристоронньої групи для вирішення проблемних питань у відносинах між Ізраїлем і Катаром.

Раніше ізраїльський прем’єр заявляв, що країна готова до припинення вогню в Газі за умови звільнення заручників та роззброєння бойовиків ХАМАС.