Іран пригрозив ударом по ядерному об’єкту Ізраїлю у Дімоні

Тегеран допускає можливість удару по об’єкту у Дімоні – одному з ключових елементів ядерної інфраструктури Ізраїлю – у разі спроби повалення іранського режиму, які, на думку влади Ірану, можуть готувати Сполучені Штати та Ізраїль. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство ISNA.

За даними агентства, іранські військові розглядають сценарій атаки на стратегічний об’єкт у місті Дімона, який розташований у пустелі Негев і є важливою частиною ядерної програми Ізраїлю. Такий удар по Дімоні може бути реалізований у випадку дій, спрямованих проти чинного керівництва Ірану.

📢 «У разі спроб зміни режиму Іран залишає за собою право відповісти ударом по стратегічних об’єктах», – цитує агентство позицію іранської сторони.

За словами неназваного високопоставленого іранського військового чиновника, якого процитувало видання Iran Nuances, у разі реалізації такого сценарію ракети можуть бути спрямовані на ядерний реактор у Дімоні. А також на енергетичну інфраструктуру регіону.

📢 «Ми вже до цього сценарію підготувалися», – заявив він.

Наразі офіційної реакції ізраїльської сторони на ці заяви не оприлюднено.

☝️ Раніше представниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США фактично контролюють водний простір навколо Ірану. За її словами, протягом кількох годин американські сили можуть встановити повний контроль над повітряним простором країни.

Ці заяви пролунали 4 березня під час брифінгу для преси. Лівітт також зазначила, що наразі всі іранські кораблі перебувають у стаціонарному положенні і жоден із них не виконує плавання.

Водночас вона повідомила, що Іспанія погодилася надати підтримку США. Проте Міністерство закордонних справ Іспанії пізніше наголосило, що позиція країни залишається незмінною – її військові бази не можуть використовуватися для ударів по Ірану.

👉 Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту зупинити всі відносини з Іспанією після того, як Мадрид не підтримав воєнну операцію проти Ірану.

Також президент США Дональд Трамп раніше позитивно оцінив перебіг військової операції проти Ірану. Під час брифінгу в Білому домі він заявив, що ефективність кампанії перевищує попередні очікування.

📢 За його словами, оцінка дій американських військових становить «15 балів з 10».