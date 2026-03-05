ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Іран пригрозив ударом по ядерному об’єкту Ізраїлю у Дімоні

Денис Молотов
Іран пригрозив ударом по ядерному об’єкту Ізраїлю у Дімоні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Тегеран допускає можливість удару по об’єкту у Дімоні – одному з ключових елементів ядерної інфраструктури Ізраїлю – у разі спроби повалення іранського режиму, які, на думку влади Ірану, можуть готувати Сполучені Штати та Ізраїль. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство ISNA.

За даними агентства, іранські військові розглядають сценарій атаки на стратегічний об’єкт у місті Дімона, який розташований у пустелі Негев і є важливою частиною ядерної програми Ізраїлю. Такий удар по Дімоні може бути реалізований у випадку дій, спрямованих проти чинного керівництва Ірану.

📢 «У разі спроб зміни режиму Іран залишає за собою право відповісти ударом по стратегічних об’єктах», – цитує агентство позицію іранської сторони.

За словами неназваного високопоставленого іранського військового чиновника, якого процитувало видання Iran Nuances, у разі реалізації такого сценарію ракети можуть бути спрямовані на ядерний реактор у Дімоні. А також на енергетичну інфраструктуру регіону.

📢 «Ми вже до цього сценарію підготувалися», – заявив він.

Іран пригрозив ударом по ядерному об’єкту Ізраїлю у Дімоні
Скриншот публікації видання Iran Nuances / Twitter (X) / 05.03.2026.

Наразі офіційної реакції ізраїльської сторони на ці заяви не оприлюднено.

☝️ Раніше представниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США фактично контролюють водний простір навколо Ірану. За її словами, протягом кількох годин американські сили можуть встановити повний контроль над повітряним простором країни.

Ці заяви пролунали 4 березня під час брифінгу для преси. Лівітт також зазначила, що наразі всі іранські кораблі перебувають у стаціонарному положенні і жоден із них не виконує плавання.

Водночас вона повідомила, що Іспанія погодилася надати підтримку США. Проте Міністерство закордонних справ Іспанії пізніше наголосило, що позиція країни залишається незмінною – її військові бази не можуть використовуватися для ударів по Ірану.

👉 Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту зупинити всі відносини з Іспанією після того, як Мадрид не підтримав воєнну операцію проти Ірану.

Також президент США Дональд Трамп раніше позитивно оцінив перебіг військової операції проти Ірану. Під час брифінгу в Білому домі він заявив, що ефективність кампанії перевищує попередні очікування.

📢 За його словами, оцінка дій американських військових становить «15 балів з 10».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Безбар’єрність 2026: Луганщина долучається до нових державних проєктів

ЛУГАНЩИНА

“Вони не перемагають, а ми не програємо” – Зеленський розповів про складність питання територій

ПОДІЇ

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

ППО на місцях підсилять по-новому – у Міноборони пояснили, що змінилося

ПОДІЇ

Тегеран повідомив про масовані атаки по базах США та Ізраїлю

ПОДІЇ

На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва – Reuters

ПОДІЇ

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

ПОДІЇ

Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки – WSJ

ПОДІЇ

Обстріли Сумщини: четверо загиблих і четверо поранених за добу

ВІЙНА

Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО

ЛУГАНЩИНА

Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

ВІЙНА

Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип