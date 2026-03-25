Іран пообіцяв частково розблокувати Ормузьку протоку

Іран підтвердив, що стратегічний водний шлях Ормузька протока залишається відкритим для більшості держав світу, однак запровадив обмеження для окремих країн. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про судна, пов’язані з США, Ізраїлем та їхніми військовими союзниками. За інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, інші держави зможуть користуватися протокою за умови дотримання встановлених правил.

Зокрема, судна, які не причетні до агресивних дій проти Ірану, повинні координувати свої маршрути з іранськими органами та виконувати вимоги безпеки.

☝️ Водночас Тегеран заявив, що судна або ресурси, пов’язані з США та Ізраїлем, не отримають права на безпечний прохід. Таке рішення пояснюється прагненням запобігти використанню протоки у ворожих цілях.

📊 На тлі загострення ситуації в регіоні вже фіксуються наслідки для глобальних ринків. Через Ормузьку протоку транспортується близько 20% світових обсягів нафти та зрідженого газу. Будь-які обмеження у цьому районі безпосередньо впливають на енергетичні постачання у світі.

Іран також поінформував про своє рішення Раду Безпеки ООН, а також 176 держав-членів Міжнародної морської організації.

Нагадаємо, раніше США передали Ірану пропозицію з 15 пунктів щодо врегулювання конфлікту. Посередником у цьому процесі виступив Пакистан.

За даними журналіста Axios Барака Равіда, зустріч представників США та Ірану може відбутися вже найближчим часом у столиці Пакистану.