Війна на Близькому Сході: США шукають вихід

США підготували 15-пунктний план, спрямований на завершення воєнного конфлікту з Іраном на тлі зростання економічних втрат. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

За словами президента США Дональда Трампа, наразі тривають переговори щодо припинення бойових дій. Водночас залишається невизначеність щодо формату діалогу, учасників з боку Ірану та структури потенційної угоди.

Після погроз атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, Трамп раптово оголосив про відтермінування ударів на п’ять днів. Це рішення він пояснив наявністю «основних точок дотику» для переговорів. На тлі цих заяв ринки відреагували позитивно. Акції також зросли «на оптимізмі» стосовно потенційного дипломатичного поштовху до врегулювання майже місячного конфлікту на Близькому Сході.

📊 Зокрема, нафта марки Brent подешевшала майже на 7% — до приблизно 97 доларів за барель. Водночас West Texas Intermediate торгувалася на рівні близько 87 доларів.

Попри це, ознак деескалації між Іраном та Ізраїлем наразі не спостерігається. Ізраїльські посадовці наголошують, що продовжать удари по Тегерану незалежно від переговорів та заяв Трампа.

До дипломатичних зусиль залучені спеціальні представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо. Водночас не уточнюється, з ким саме веде переговори США. Паралельно Пакистан запропонував свої послуги як посередника.

☝️ Адміністрація Дональда Трампа також направила тисячі військових до регіону Близького Сходу.

Нагадаємо, під час своєї першої каденції Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном, укладеної за президентства Барака Обами. Нинішні переговори можуть призвести до нового тривалого дипломатичного процесу, який може закінчитися аналогічною угодою.

Журналісти зазначають, що Трамп заявляв про «сильну переговорну позицію» після серії ударів по іранських об’єктах. За його словами, були знищені ракети, пускові установки та кораблі.

Втім, конфлікт уже вплинув на світову економіку.

📈 Ціни на нафту, газ та інші ресурси зросли через ризики для судноплавства, зокрема в районі Ормузької протоки.

Крім того, затяжна війна може погіршити відносини США із союзниками та посилити глобальну напруженість. Деякі держави вже попереджають про ризик масштабної кризи.

Окремо зазначається, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликав продовжувати військову кампанію, розглядаючи її як шанс для трансформації регіону. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що він може приєднатися до ударів США по Іран.