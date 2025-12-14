Іноземні добровольці ББпС «Спалах» уже почали пілотувати дрони

Перші іноземні добровольці батальйону безпілотних систем «Спалах» уже розпочали пілотування дронів. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України, оприлюднивши відповідне відео роботи бійців.

У повідомленні зазначається, що до підрозділу прибули рекрути з різних країн світу — від Європи до інших континентів.

📢 «Рекрути прибули з різних куточків світу – від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою – допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно – пілотуючи дрони», – мовиться у повідомленні.

Іноземні добровольці проходитимуть службу у складі 28 окремої механізованої бригади, де залучатимуться до виконання завдань із використанням безпілотних авіаційних комплексів.

☝️ У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що в Україні продовжується розвиток системи залучення та ефективного використання іноземних громадян, які вирішили укласти контракт і проходити службу у складі Збройних сил України.

Наразі в лавах ЗСУ служать добровольці з 72 країн світу.

