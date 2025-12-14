Неділя, 14 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Іноземні добровольці ББпС «Спалах» уже почали пілотувати дрони

Денис Молотов
Іноземні добровольці ББпС «Спалах» уже почали пілотувати дрони

Перші іноземні добровольці батальйону безпілотних систем «Спалах» уже розпочали пілотування дронів. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України, оприлюднивши відповідне відео роботи бійців.

У повідомленні зазначається, що до підрозділу прибули рекрути з різних країн світу — від Європи до інших континентів.

📢 «Рекрути прибули з різних куточків світу – від Польщі і США до Мадагаскару, Австралії та Бразилії. Усі вони різного віку, з різним досвідом, але обʼєднані однією метою – допомогти Україні в боротьбі. У лавах 28 механізованої бригади вони робитимуть це сучасно – пілотуючи дрони», – мовиться у повідомленні.

Іноземні добровольці проходитимуть службу у складі 28 окремої механізованої бригади, де залучатимуться до виконання завдань із використанням безпілотних авіаційних комплексів.

☝️ У Сухопутних військах ЗСУ нагадали, що в Україні продовжується розвиток системи залучення та ефективного використання іноземних громадян, які вирішили укласти контракт і проходити службу у складі Збройних сил України.

Наразі в лавах ЗСУ служать добровольці з 72 країн світу.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти вдарили КАБом по магазину на Сумщині: двоє загиблих

ВІЙНА

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

США дозволили бити по «тіньовому флоту» рф –ЗМІ

ВАЖЛИВО

Держава спрямує 5,7 млрд грн на компенсацію за житло для ветеранів і ветеранок з інвалідністю

ВЛАДА

ЄС схвалив безстрокове замороження російських активів на 210 млрд євро

ВАЖЛИВО

Європа та Україна мають “багато карт” для тиску на москву — Макрон

ВАЖЛИВО

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Уряд Болгарії пішов у відставку після масштабних протестів

ПОЛІТИКА

Кабмін прискорив бронювання працівників підприємств

ВЛАДА

Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Суми знеструмлені після вечірньої атаки дронами: росіяни били по енергетиці

ВІЙНА

росіяни вдарили по Запоріжжю: знищено супермаркет, є постраждалі

ВІЙНА

Британський флот три доби супроводжував російську субмарину у Ла-Манші

ПОДІЇ

Суд України вперше виправдав російського військового

КРИМІНАЛ

Зеленський у Німеччині: переговори з представниками США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ