Субота, 13 Грудня, 2025
В Україні запустять автоматичний військовий облік: Кабмін ухвалив нову постанову

Денис Молотов
Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, новий механізм має зменшити бюрократичне навантаження та спростити процедуру як для громадян, так і для територіальних центрів комплектування. Частина осіб відтепер ставатиме на військовий облік без особистого звернення до ТЦК, черг і подання додаткових довідок.

В автоматичному режимі на військовий облік братимуться:
  • чоловіки, які не стали на облік у 17 років — вони автоматично набуватимуть статусу призовника з моменту досягнення 18-річного віку;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. У такому разі відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії не вимагатиметься.

У Міністерстві оборони повідомили, що для реалізації проєкту налагоджено обмін даними між відомством, Державною міграційною службою, Єдиним державним демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук пояснила:
📢 «Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані».

Нагадаємо, 10 грудня Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів — відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Також Міністерство оборони випустило оновлення застосунку «Резерв+», у якому електронний документ автоматично відображає фотографію власника.

