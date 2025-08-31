Китай та Індія домовилися відновити прямі авіарейси – ЗМІ

Лідери Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді, досягли домовленості про відновлення прямих авіарейсів між країнами, повідомляє Bloomberg. Зустріч відбулася у китайському Тянцзині на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Як зазначає видання, це був перший візит індійського прем’єра до Китаю за останні сім років. Під час переговорів Нарендра Моді запропонував відновити пряме авіасполучення, і Сі Цзіньпін погодився на цю ініціативу.

Поки що невідомо, коли саме рейси між країнами відновляться. Проте індійська авіакомпанія IndiGo вже заявила про готовність виконувати польоти відразу після запуску авіасполучення. Крім того, очікується, що Air India також повернеться на цей маршрут.

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм були призупинені після початку пандемії Covid-19 у 2020 році. Тоді ж загострилися прикордонні суперечки між країнами, що ускладнило дипломатичні відносини та унеможливило відновлення авіасполучення на тривалий час.

Нагадаємо, що наразі в Китаї проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). У Пекін вже прибули президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор владімір путін.

