Неділя, 31 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Китай та Індія домовилися відновити прямі авіарейси – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай та Індія домовилися відновити прямі авіарейси - ЗМІ

Лідери Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді, досягли домовленості про відновлення прямих авіарейсів між країнами, повідомляє Bloomberg. Зустріч відбулася у китайському Тянцзині на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Як зазначає видання, це був перший візит індійського прем’єра до Китаю за останні сім років. Під час переговорів Нарендра Моді запропонував відновити пряме авіасполучення, і Сі Цзіньпін погодився на цю ініціативу.

Поки що невідомо, коли саме рейси між країнами відновляться. Проте індійська авіакомпанія IndiGo вже заявила про готовність виконувати польоти відразу після запуску авіасполучення. Крім того, очікується, що Air India також повернеться на цей маршрут.

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм були призупинені після початку пандемії Covid-19 у 2020 році. Тоді ж загострилися прикордонні суперечки між країнами, що ускладнило дипломатичні відносини та унеможливило відновлення авіасполучення на тривалий час.

Нагадаємо, що наразі в Китаї проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). У Пекін вже прибули президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор владімір путін.

☝️ Також раніше було повідомлено, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою заявою щодо позиції Брюсселя у питанні атак України на російський нафтопровід «Дружба», через який здійснюються поставки енергоносіїв до кількох країн ЄС, включно з Угорщиною.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Сили України готові для нових стратегічних ударів по росії

ВАЖЛИВО

Генсек Ради Європи Ален Берсе потрапив до лікарні, стан стабільний

ПОЛІТИКА

Шульгинська громада надає одноразову допомогу ВПО для підготовки дітей до школи

ЛУГАНЩИНА

На росії під москвою потужно палає хімзавод. Відео

ВАЖЛИВО

Біля Одеси цивільне судно підірвалося на вибухівці – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Сійярто поскаржився, що ЄС не реагує на атаки України на «Дружбу»

ПОЛІТИКА

На Одещині сталась смертельна ДТП за участі мера Рені – ЗМІ

ПОДІЇ

Одещина під атакою: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів

ВАЖЛИВО

Трамп: тристоронні переговори із Зеленським та путіним «відбудуться»

ВАЖЛИВО

182 боєзіткнення на фронті за добу: ЗСУ стримують наступ, ворог зазнає втрат – Генштаб

ВІЙНА

кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід – аналіз ISW

ПОДІЇ

За добу відбулося 136 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масовані атаки окупантів – Генштаб

ВІЙНА

На росії підірвано склад вибухових речовин на підприємстві ВПК рф

ВАЖЛИВО

Фейк постпредства Росії в ООН: у Росії знайшли притулок сім мільйонів українців, рятуючись від «утисків режиму Зеленського»

СТОПФЕЙК

Патріотичний забіг у Дніпрі: сотні учасників від Луганщини вшанували Героїв

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"