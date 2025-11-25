Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

Повернення росії до формату G8 «точно не має статися». Про це сказала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час ефіру на BBC Radio 4 у вівторок, 25 листопада. Її позиція пролунала на тлі триваючих міжнародних обговорень щодо умов та змісту можливого «мирного плану», який має визначити подальший шлях до припинення війни в Україні та створення довготривалої системи стримування для агресора.

Каллас підкреслила, що остаточний варіант документа повинен гарантувати унеможливлення будь-якого повторного вторгнення росії. На її думку, такі гарантії є ключовими для будь-якої угоди, яка претендує на те, щоб забезпечити реальний і тривалий мир. Вона наголосила, що:

📢 «Якщо ми хочемо покласти цьому край назавжди, нам дійсно дуже потрібно, щоб росія пішла на поступки», і додала, що саме москва повинна продемонструвати готовність виконувати міжнародні зобов’язання та скоротити свої збройні сили.

Представниця ЄС також зазначила, що «не можна просто вдертися в іншу країну… і не нести за це відповідальності».

На її переконання, будь-які дискусії щодо повернення росії до взаємодії у форматах на кшталт G8 виглядають передчасними та неприйнятними, допоки агресор не понесе реальних наслідків за розв’язану війну. Саме тому Каллас категорично відкинула можливість відновлення участі росії у G8, яке, як вона зазначила, «точно не має статися». Вона додала риторичне запитання:

📢 «Ми не можемо повернутися до звичного стану речей… як ви можете собі це уявити?».

Прокоментувала Каллас і ініціативу президента США Дональда Трампа, назвавши його зусилля «благородною справою». Однак зауважила, що необхідно чітко розуміти, «що дійсно приносить мир» Україні. Вона підкреслила, що будь-які рішення повинні враховувати реальні гарантії безпеки, а не лише дипломатичні формулювання.

Минулого тижня став публічним проєкт «мирного плану» США щодо врегулювання війни, який спочатку складався із 28 пунктів. Після переговорів між делегаціями США, України та європейських країн у Женеві документ скоротили до 19 пунктів. Начебто було залишено лише ті елементи, які викликали попереднє погодження сторін.

👉 Сьогодні ЗМІ повідомили, що Україна погодилася на «мирний план», хоча при цьому «є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати», а остаточний зміст документа ще опрацьовується у форматі закритих консультацій.