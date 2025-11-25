Вівторок, 25 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

Денис Молотов
Денис Молотов
Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

Повернення росії до формату G8 «точно не має статися». Про це сказала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час ефіру на BBC Radio 4 у вівторок, 25 листопада. Її позиція пролунала на тлі триваючих міжнародних обговорень щодо умов та змісту можливого «мирного плану», який має визначити подальший шлях до припинення війни в Україні та створення довготривалої системи стримування для агресора.

Каллас підкреслила, що остаточний варіант документа повинен гарантувати унеможливлення будь-якого повторного вторгнення росії. На її думку, такі гарантії є ключовими для будь-якої угоди, яка претендує на те, щоб забезпечити реальний і тривалий мир. Вона наголосила, що:

📢 «Якщо ми хочемо покласти цьому край назавжди, нам дійсно дуже потрібно, щоб росія пішла на поступки», і додала, що саме москва повинна продемонструвати готовність виконувати міжнародні зобов’язання та скоротити свої збройні сили.

Представниця ЄС також зазначила, що «не можна просто вдертися в іншу країну… і не нести за це відповідальності».

На її переконання, будь-які дискусії щодо повернення росії до взаємодії у форматах на кшталт G8 виглядають передчасними та неприйнятними, допоки агресор не понесе реальних наслідків за розв’язану війну. Саме тому Каллас категорично відкинула можливість відновлення участі росії у G8, яке, як вона зазначила, «точно не має статися». Вона додала риторичне запитання:

📢 «Ми не можемо повернутися до звичного стану речей… як ви можете собі це уявити?».

Прокоментувала Каллас і ініціативу президента США Дональда Трампа, назвавши його зусилля «благородною справою». Однак зауважила, що необхідно чітко розуміти, «що дійсно приносить мир» Україні. Вона підкреслила, що будь-які рішення повинні враховувати реальні гарантії безпеки, а не лише дипломатичні формулювання.

Минулого тижня став публічним проєкт «мирного плану» США щодо врегулювання війни, який спочатку складався із 28 пунктів. Після переговорів між делегаціями США, України та європейських країн у Женеві документ скоротили до 19 пунктів. Начебто було залишено лише ті елементи, які викликали попереднє погодження сторін.

👉 Сьогодні ЗМІ повідомили, що Україна погодилася на «мирний план», хоча при цьому «є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати», а остаточний зміст документа ще опрацьовується у форматі закритих консультацій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Помилки початківців у створенні біжутерії: неправильний вибір матеріалів, фурнітури та інструментів

СУСПІЛЬСТВО

3I/ATLAS: крізь Сонячну систему з новими загадками

ОСВІТА

Євросоюз про «план припинення війни»: мир має бути справедливим

ВАЖЛИВО

157 бойових зіткнень на фронті: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

ВІЙНА

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 – Ігнат

ПОДІЇ

Європейські країни проти «мирного плану» США для України

ВАЖЛИВО

Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

ВАЖЛИВО

Кількість загиблих у Тернополі зросла: знайшли тіло ще однієї жінки

ВАЖЛИВО

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

ЕКОНОМІКА

Трамп заявив, що варіант «мирного плану» не є остаточним

ВАЖЛИВО

Відбулась розмова з керівництвом ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

У Сумах росіяни знищили дроном пожежний автомобіль

ВАЖЛИВО

Фейк: Щоб «прибрати свідків» корупційної схеми, український уряд інсценізував самогубство відомого криптотрейдера – Le Monde

СТОПФЕЙК

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ