Європарламент схвалив надання Україні 90 млрд євро

Європейський парламент підтримав кредит Україні у 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Про це 11 лютого повідомила пресслужба ЄП.
📊 Рішення ухвалено більшістю голосів:
- 🟢 458 — «за»;
- 🛑 140 — «проти»;
- 🟡 44 — «утрималися».
💶 Загальна сума у 90 млрд євро передбачає два основні напрямки фінансування:
- 30 млрд євро — макрофінансова допомога та бюджетна підтримка через Механізм ЄС для України;
- 60 млрд євро — зміцнення оборонного потенціалу та підтримка закупівель військового обладнання.
Фінансування надаватиметься відповідно до фінансових потреб України, визначених у стратегії, підготовленій українською стороною та оціненій Європейською комісією.
🏛 Подальша процедура
Тепер пакет має формально затвердити Рада ЄС. Після цього Єврокомісія зможе здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.
📌 Нагадаємо
- У грудні 2025 року ЄС погодився надати Україні кредит у 90 млрд євро без використання заморожених російських активів.
- 4 лютого Рада ЄС узгодила правову базу для реалізації цього фінансового механізму.
Схвалення Європарламентом відкриває шлях до практичної реалізації пакета фінансової та оборонної підтримки України на найближчі роки.