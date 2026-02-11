Середа, 11 Лютого, 2026
Європарламент схвалив надання Україні 90 млрд євро

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Європарламент.

Європейський парламент підтримав кредит Україні у 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Про це 11 лютого повідомила пресслужба ЄП.

📊 Рішення ухвалено більшістю голосів:
  • 🟢 458 — «за»;
  • 🛑 140 — «проти»;
  • 🟡 44 — «утрималися».

💶 Загальна сума у 90 млрд євро передбачає два основні напрямки фінансування:

  • 30 млрд євро — макрофінансова допомога та бюджетна підтримка через Механізм ЄС для України;
  • 60 млрд євро — зміцнення оборонного потенціалу та підтримка закупівель військового обладнання.

Фінансування надаватиметься відповідно до фінансових потреб України, визначених у стратегії, підготовленій українською стороною та оціненій Європейською комісією.

🏛 Подальша процедура

Тепер пакет має формально затвердити Рада ЄС. Після цього Єврокомісія зможе здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року.

📌 Нагадаємо
  • У грудні 2025 року ЄС погодився надати Україні кредит у 90 млрд євро без використання заморожених російських активів.
  • 4 лютого Рада ЄС узгодила правову базу для реалізації цього фінансового механізму.

Схвалення Європарламентом відкриває шлях до практичної реалізації пакета фінансової та оборонної підтримки України на найближчі роки.

