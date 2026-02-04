Середа, 4 Лютого, 2026
ЕКОНОМІКА

Рада ЄС погодила правову базу для кредиту Україні на €90 млрд

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рада Європейського Союзу у середу узгодила позицію щодо правової бази для імплементації рішення Європейської ради про надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

📌 Зазначається, що ухвалене рішення реалізує політичні домовленості Європейської ради та має забезпечити оперативне узгодження документа з Європейським парламентом. Це дозволить Україні отримати перший платіж уже на початку другого кварталу поточного року.

💶 Кредит Україні від ЄС спрямований на покриття нагальних фінансових потреб держави в умовах триваючої збройної агресії росії. Фінансування використовуватиметься для підтримки загального державного бюджету, а також для забезпечення оборонних і військових потреб.

☝️ Позика фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на ринках капіталу та буде гарантована бюджетом ЄС. Повернення кредитних коштів передбачене лише після того, як росія виплатить Україні воєнні репарації. Витрати на обслуговування боргу планують покривати з бюджету Євросоюзу.

Із загальної суми фінансування 30 мільярдів євро передбачено на макрофінансову підтримку України — через механізми макрофінансової допомоги або інструмент Ukraine Facility. Ще 60 мільярдів євро планують спрямувати на інвестиції в оборонно-промислові спроможності та закупівлю військової техніки.

Після завершення всіх процедур погодження з Європейським парламентом Європейська комісія зможе перерахувати Україні перший транш кредитної допомоги на початку другого кварталу цього року.

👉 Нагадаємо, раніше Європейський парламент підтримав рішення Європейської ради, ухвалене у грудні 2025 року, щодо застосування процедури посиленої співпраці для надання Україні кредиту підтримки у розмірі 90 мільярдів євро.

Також повідомлялося, що у грудні 2025 року ЄС ухвалив рішення надати Україні кредит у 90 млрд євро без використання заморожених російських активів.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
