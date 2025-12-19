Україна отримає фінансування у 90 млрд євро від ЄС

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 90 мільярдів євро на період 2026–2027 років. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у своєму акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter).

Він зазначив, що країни-учасниці саміту досягли згоди й виконали взяті на себе зобов’язання.

📢 «Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов’язання і виконали їх», – написав він.

Пізніше Кошта уточнив, що Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, яку погасить тільки після сплати росією репарацій.

📢 «У жовтні ми вирішили, що Європейський Союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Минулого тижня ми вирішили, що росія не поверне свої активи, доки москва не припинить свою агресію. Сьогодні ми схвалили рішення про надання Україні 90 млрд євро на наступні два роки. У терміновому порядку ми надамо позику, підкріплену бюджетом Європейського Союзу. Це задовольнить нагальні фінансові потреби України, і Україна погасить цю позику лише після того, як росія сплатить репарації. Союз залишає за собою право використовувати заблоковані активи для погашення цієї позики», – пояснив президент Європейської ради.

Щодо “репараційного кредиту”

За його словами, лідери надали Єврокомісії мандат продовжити роботу над репараційним кредитом на основі заморожених російських активів.

📢 «Крім того, ми погодилися продовжити наші санкції проти росії. Наша мета – не продовжувати війну. Фактично, сьогоднішні рішення є вирішальним внеском у досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Тому що єдиний спосіб залучити росію до столу переговорів – це зміцнити Україну. Сьогоднішні рішення забезпечать Україну необхідними засобами для самозахисту та підтримки українського народу», – наголосив Кошта.

Нагадаємо, підтримка України була ключовою темою обговорень на саміті ЄС. Йдеться, зокрема, про репараційний кредит за рахунок заморожених активів росії. Раніше ЗМІ повідомляли, що серед країн ЄС не вдавалося досягти згоди щодо використання активів рф.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у питанні надання Україні фінансової підтримки з боку заморожених російських активів відбувся «переломний момент».