Вівторок, 24 Лютого, 2026
Європарламент підписав кредит Україні на 90 млрд євро

Денис Молотов
Європарламент підписав кредит Україні на 90 млрд євро
Підписання кредиту для України в розмірі 90 млрд євро / @EP_President / 24.02.2026

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила про підписання масштабної фінансової допомоги для Києва. Йдеться про кредит ЄС Україні обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter) у вівторок, 24 лютого.

📢 «Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту», — написала Мецола.

За її словами, виділені кошти спрямують на забезпечення базових державних функцій, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки.

📢 Фінансовий ресурс використають «для продовження надання основних державних послуг; підтримки сильної оборони України; для захисту нашої спільної безпеки та свободи; для досягнення справжнього та тривалого миру і для закріплення майбутнього України в Європі», — зазначила вона.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві підтвердила, що Євросоюз забезпечить цей кредит.

📢 «Дозвольте мені чітко зазначити, що рішення про цей кредит уже було прийнято. Країни-члени дали свою згоду. Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні способи і ми скористаємося ними», — запевнила вона.

☝️ Відомо, що 20 лютого Угорщина заблокувала виділення 90 млрд євро Україні, відмовившись підтримати один із трьох документів щодо змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Водночас у Брюсселі наголосили, що фінансування для України буде забезпечене попри угорське вето.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

