Європарламент підписав кредит Україні на 90 млрд євро

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила про підписання масштабної фінансової допомоги для Києва. Йдеться про кредит ЄС Україні обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter) у вівторок, 24 лютого.

📢 «Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 млрд євро від імені Європарламенту», — написала Мецола.

За її словами, виділені кошти спрямують на забезпечення базових державних функцій, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки.

📢 Фінансовий ресурс використають «для продовження надання основних державних послуг; підтримки сильної оборони України; для захисту нашої спільної безпеки та свободи; для досягнення справжнього та тривалого миру і для закріплення майбутнього України в Європі», — зазначила вона.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві підтвердила, що Євросоюз забезпечить цей кредит.

📢 «Дозвольте мені чітко зазначити, що рішення про цей кредит уже було прийнято. Країни-члени дали свою згоду. Це слово неможливо порушити, тому ми забезпечимо кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні способи і ми скористаємося ними», — запевнила вона.

☝️ Відомо, що 20 лютого Угорщина заблокувала виділення 90 млрд євро Україні, відмовившись підтримати один із трьох документів щодо змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Водночас у Брюсселі наголосили, що фінансування для України буде забезпечене попри угорське вето.