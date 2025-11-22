Субота, 22 Листопада, 2025
Європа та Україна перепишуть «мирний план» США – ЗМІ

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський разом із лідерами низки європейських держав намагаються внести правки до пунктів американського мирного плану до 27 листопада, аби документ враховував принципові інтереси Києва. Про це інформує Bloomberg, який посилається на дипломатичні джерела в європейських столицях.

📌 За інформацією джерел, керівники держав Європейського Союзу докладають зусиль, щоб забезпечити Україні додатковий час для формування узгодженої позиції щодо майбутньої угоди про припинення вогню з росією. Необхідність такої терміновості пов’язана з тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа визначила власний «дедлайн» — до Дня подяки, 27 листопада.

Лідери Франції, Німеччини та інших країн ЄС, разом із Володимиром Зеленським, роблять спроби оперативно переглянути запропоновані Вашингтоном вимоги, щоб Україна могла прийняти оновлений варіант так званого «мирного плану» вже наступного четверга.

☝️ Як уточнюють співрозмовники агентства, учасники перемовин обрали стриману тактику. Фактично, йдеться про суттєве переписування значної частини документа. Але водночас ці зміни мають бути представлені американській стороні як конструктивні та обґрунтовані уточнення.

Аналітики також зазначають, що ситуація вкладається у ширший контекст дипломатичного тиску.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) наголошували: кремль прагне послабити взаємодію України зі Сполученими Штатами. Це дозволило б росії продовжувати агресію без підтримки Києва з боку Вашингтона та інших західних партнерів.

👉 Також європейські високопосадовці різко та не стримуючись у виразах коментують намір Сполучених Штатів отримати прибуток із заморожених активів росії. Сам тих, що зберігаються в Бельгії.

