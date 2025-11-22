Субота, 22 Листопада, 2025
ЄС обурив план США: Віткоффу потрібно звернутися до психіатра

Денис Молотов
Європейські високопосадовці різко та не стримуючись у виразах коментують намір Сполучених Штатів отримати прибуток із заморожених активів росії, що зберігаються в Бельгії. Ця умова міститься в одному з 28 пунктів так званого «мирного плану» США. За даними видання Politico, про це стало відомо у п’ятницю, 21 листопада, після розмов із європейськими чиновниками, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Йдеться про приблизно 140 мільярдів євро, які перебувають під замороженням у країнах ЄС. Уже кілька місяців європейські уряди шукають юридичний механізм, що дозволив би використати ці кошти для України у вигляді так званого «репараційного кредиту».

☝️ За інформацією видання, тепер Вашингтон пропонує залучити ці ресурси для відновлювальних робіт. Вони, начебто, плануються під керівництвом Штатів після можливого перемир’я. Ба більше, США хочуть отримати 50% прибутку від таких проєктів.

Лайка та обурення в ЄС

Колишній французький високопосадовець, коментуючи пропозицію, назвав ідею Стівена Віткоффа, спецпредставника президента США, який є співавтором плану Дональда Трампа, «скандальною».

📢 «Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення щодо використання активів в інтересах українців, а Трамп хоче отримати з них вигоду. Цю пропозицію, найімовірніше, буде відкинуто всіма», — сказав він.

Інший високопоставлений представник Євросоюзу наголосив журналістам, що Трамп не має юридичних повноважень розморожувати російські активи, які перебувають на території ЄС.

☝️ Politico зазначає, що один із європейських урядовців висловив своє невдоволення «барвистою лайкою», а інший представник політичних кіл ЄС заявив:

📢 «Віткоффу потрібно звернутися до психіатра».

У виданні також нагадують, що питання використання заморожених російських активів залишається надзвичайно складним, адже Бельгія, де зосереджена значна їх частина, виступає проти розморожування.

Європейські дипломати побоюються, що нові ініціативи Вашингтона тільки ускладнять переконання Брюсселя приєднатися до плану. Один із чиновників ЄС заявив, що американська пропозиція фактично стає аргументом проти просування «репараційного кредиту» Україні. Створюються вагомі ризики політичного тиску з боку США.

📌 Один із пунктів «мирного плану» Дональда Трампа передбачає інвестування 100 мільярдів доларів у проєкти реконструкції та інвестиції США в Україні з умовою, що Вашингтон отримає 50% прибутку. Європейські країни, за задумом, мають додати ще 100 мільярдів доларів, а заморожені російські кошти, що знаходяться у ЄС, – пропонується розморозити.

Раніше Трамп заявив, що Україна має час до четверга, 27 листопада, щоб погодитися на запропонований американською стороною план. Він також відкинув побоювання Києва щодо необхідності поступок росії, наголосивши: «Вони вже втрачають землю».

