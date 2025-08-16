ЄС зробив офіційну заяву після зустрічі Трампа з путіним

Лідери Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву, у якій підтримали зусилля президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни росії проти України. Водночас вони підкреслили, що будь-яка домовленість повинна передбачати надання Києву «залізобетонних гарантій безпеки». Документ було опубліковано на сайті Ради ЄС у суботу, 16 серпня.

Заяву підписали ключові європейські політики: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Ради ЄС Антоніу Кошта.

У тексті наголошується, що Трамп чітко сформулював свою позицію: «Немає угоди, поки не буде угоди». Наступним етапом мають стати нові переговори, серед яких зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським, яка вже запланована. Європейські лідери підтвердили готовність співпрацювати з американським президентом та українською стороною:

📢 «Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи».

Важливим пунктом заяви стала вимога надати Україні міцні гарантії безпеки (“залізобетонні гарантії безпеки”), які не передбачають жодних обмежень для її збройних сил або міжнародної співпраці. Європейські політики підкреслили:

📢 «Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль. Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО».

Крім того, у документі вказано, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо власної території, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

📢 «Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території, а міжнародні кордони не повинні змінюватися силою», – йдеться в повідомленні.

Європейські лідери запевнили, що підтримка Києва триватиме й надалі, адже лише сильна Україна здатна гарантувати справедливий і тривалий мир.

📢 «щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру».

Також ЄС підтвердив готовність і надалі тиснути на росію за допомогою санкцій та економічних обмежень. У заяві підкреслюється:

📢 «Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир».

Європейські країни вкотре підкреслили свою непохитну солідарність із Україною:

📢 «Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».

Напередодні на Алясці відбувся саміт Дональда Трампа з володимиром путіним, де головною темою стали питання війни. Американський президент визнав, що угоди про припинення вогню наразі немає, проте існують «дуже хороші шанси дійти згоди».

☝️ Уранці 16 серпня Трамп провів переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За їхніми підсумками шостий український президент повідомив, що 18 серпня здійснить візит до Вашингтона. Водночас Трамп наголосив, що зараз обговорюється не тимчасове перемир’я, а підготовка «повноцінної мирної угоди».