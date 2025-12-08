Понеділок, 8 Грудня, 2025
ПОЛІТИКА

ЄС погодився звільнити Польщу від зобов’язань із прийому мігрантів

Денис Молотов
ЄС погодився звільнити Польщу від зобов’язань із прийому мігрантів

Польща домоглася повного звільнення від зобов’язань, які передбачає механізм солідарності в оновленому міграційному пакті Європейського Союзу. Про це повідомило RMF24 у понеділок, 8 грудня. Таке рішення означає, що Варшава не повинна буде приймати частину мігрантів з країн ЄС, які нині зазнають найвищого міграційного тиску, і також не муситиме сплачувати альтернативні фінансові внески.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X (колишній Twitter) підтвердив отримання відповідного рішення.

📢 «Як я і анонсував, Польща отримала виняток із зобов’язань щодо прийому мігрантів за європейським механізмом розподілу», – написав він.

За інформацією видання, наразі звільнення діятиме протягом наступного року. Однак у дипломатичних колах припускають, що Європейський Союз може продовжити такий виняток і надалі. Співрозмовники зазначають, що позиція Варшави залишається незмінною, а тому ЄС з великою ймовірністю готовий піти на подовження рішення, якщо обставини не зміняться.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок, ухвалений ЄС у 2024 році, запроваджує нову модель розподілу відповідальності. Його основою є механізм солідарності, за яким держави-члени повинні або приймати мігрантів, або робити фінансові внески для полегшення навантаження на ті країни, що найбільше потерпають від міграційних потоків. Польща виступала проти такої системи ще з моменту її обговорення.

У липні цього року в понад 80 польських містах відбулися масові антиімміграційні акції під гаслом “Зупинити імміграцію”. Ці протести привернули увагу не лише всередині Польщі, а й у країнах ЄС, оскільки демонстрували високий рівень опору суспільства до участі у загальноєвропейських міграційних механізмах.

👉 Також нагадаємо, що у Варшаві починають наступний стратегічний етап модернізації флоту, який передбачає придбання трьох шведських субмарин.

