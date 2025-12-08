ЄС погодився звільнити Польщу від зобов’язань із прийому мігрантів

Польща домоглася повного звільнення від зобов’язань, які передбачає механізм солідарності в оновленому міграційному пакті Європейського Союзу. Про це повідомило RMF24 у понеділок, 8 грудня. Таке рішення означає, що Варшава не повинна буде приймати частину мігрантів з країн ЄС, які нині зазнають найвищого міграційного тиску, і також не муситиме сплачувати альтернативні фінансові внески.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X (колишній Twitter) підтвердив отримання відповідного рішення.

📢 «Як я і анонсував, Польща отримала виняток із зобов’язань щодо прийому мігрантів за європейським механізмом розподілу», – написав він.

За інформацією видання, наразі звільнення діятиме протягом наступного року. Однак у дипломатичних колах припускають, що Європейський Союз може продовжити такий виняток і надалі. Співрозмовники зазначають, що позиція Варшави залишається незмінною, а тому ЄС з великою ймовірністю готовий піти на подовження рішення, якщо обставини не зміняться.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок, ухвалений ЄС у 2024 році, запроваджує нову модель розподілу відповідальності. Його основою є механізм солідарності, за яким держави-члени повинні або приймати мігрантів, або робити фінансові внески для полегшення навантаження на ті країни, що найбільше потерпають від міграційних потоків. Польща виступала проти такої системи ще з моменту її обговорення.

У липні цього року в понад 80 польських містах відбулися масові антиімміграційні акції під гаслом “Зупинити імміграцію”. Ці протести привернули увагу не лише всередині Польщі, а й у країнах ЄС, оскільки демонстрували високий рівень опору суспільства до участі у загальноєвропейських міграційних механізмах.

👉 Також нагадаємо, що у Варшаві починають наступний стратегічний етап модернізації флоту, який передбачає придбання трьох шведських субмарин.