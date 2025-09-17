Середа, 17 Вересня, 2025
Європарламент відкриває своє представництво у Києві

Денис Молотов
Денис Молотов
Європарламент відкриває своє представництво у Києві

У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це оголосила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час свого виступу у Верховній Раді.

📢 «Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту у Києві, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня», – сказала Мецола.

Вона уточнила, що наступним важливим кроком на шляху інтеграції України стане відкриття переговорного «кластеру основ», який має закріпити поступ країни в напрямку членства в ЄС.

Окрім цього, президентка Європарламенту повідомила про підготовку 19-го пакету санкцій ЄС проти росії. Нові обмеження передбачають продовження відмови від російських енергоносіїв та протидію використанню тіньового флоту.

☝️ Нагадаємо, 12 вересня в Києві відбулася зустріч керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Андрія Сибіги з партнерами України з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Того ж дня столицю відвідав віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Під час візиту він публічно відповів президенту США Дональду Трампу у контексті атаки російських безпілотників на територію Польщі.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Європейського парламенту Роберта Мецола у середу вранці, 17 вересня, прибула з візитом до Києва.

