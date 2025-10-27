Понеділок, 27 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Якими будуть зимові тарифи на світло

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк про зимові тарифи на світло
Олена Шуляк

Протягом цього опалювального сезону українці платитимуть за кіловат електроенергії по 4,32 грн – держава залишає цей тариф незмінним до кінця квітня наступного року. Про це повідомляють у партії “Слуга Народу”.

Трішки менше, додають у політичній силі, заплатять домівки з електроопаленням: 2,64 грн за кВт⋅год, якщо на місяць обсяг споживання не перевищуватиме 2 000 кВт⋅год.

“Фіксовані тарифи на електроенергію є частиною масштабної зимової програми підтримки, яка впроваджується за ініціативою Президента України Володимира Зеленського та яка гарантує фінансову стабільність для українських родин, які цього найбільше потребують”, – коментує голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

Вона додає, що цьогоріч влада зафіксувала не тільки ціни на електроенергію, а й ціни на природний газ. До кінця березня наступного року, уточнюють у “Слузі Народу”, вартість блакитного палива становитиме: для населення – 7 420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 тис. “кубів” (також із ПДВ).

Нагадаємо, як раніше повідомляли в політичній партії “Слуга Народу”, українська влада за підтримки міжнародних партнерів запустила новий підхід до підтримки родин із низькими доходами – базову соціальну допомогу. Вона, як пояснюють у політсилі, об’єднала одразу п’ять видів державної допомоги в одну суттєву. Сім’ям відтепер не треба займатися довгою паперовою тяганиною, оформлюючи документи для кожного з цих видів підтримки.

Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка зараз становить 4500 грн, розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом. За призначенням допомоги можуть звертатися ті, хто отримує одну або декілька видів такої допомоги: допомога малозабезпеченим сім’ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме; а також ті громадяни, які не мають права на пенсію й отримують державну соціальну допомогу, а також люди з інвалідністю.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У ТЦК Києва загинув чоловік: військовий омбудсмен та адвокат зробили заяви

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

США готують новий удар санкціями по економіці росії

ВАЖЛИВО

У москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо

ПОЛІТИКА

У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

ПОДІЇ

Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги

ПОДІЇ

Фейк: Росія ніколи не порушувала правил олімпійського перемир’я

СТОПФЕЙК

Рада збільшила оборонний бюджет України на 324,7 млрд грн

ВАЖЛИВО

Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки

ВАЖЛИВО

Ветерани, звільнені з полону, багатодітні сім’ї та ВПО з Луганщини отримають пільгові кредити на житло

ЛУГАНЩИНА

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

ВАЖЛИВО

Повітряні сили відбили масштабну атаку: збито 58 дронів рф

ВІЙНА

В Україні діють погодинні відключення електроенергії

ВАЖЛИВО

На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ОВА

ПОДІЇ

Saab планує виробництво винищувачів Gripen в Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"