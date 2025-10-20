Як оформити базову соціальну допомогу

В Україні об’єднали одразу п’ять видів державної допомоги в одну суттєву – базову соціальну допомогу, що дає змогу родинам не оформлювати документи для кожного з цих видів підтримки, повідомляють у партії “Слуга Народу”.

Отримати підтримку можуть ті українці, які мають одну або декілька видів такої допомоги: допомога малозабезпеченим сім’ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме; хто не має права на пенсію й отримує державну соціальну допомогу, а також люди з інвалідністю. Якщо ж сім’я не хоче переходити на новий вид такої підтримки, вона може залишитися на класичних видах допомоги, які має зараз.

Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини (встановлена на рівні 4500 грн) для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

“Базова соціальна допомога – пілотний проєкт, який стартував у липні 2025 року, однак уряд уже працює над тим, щоб запроваджувати надання такої допомоги на постійній основі. І для цього партія “Слуга Народу” підтримає всі відповідні законопроєкти, які прискорюватимуть та вдосконалюватимуть цей процес, оскільки для Президента України Володимира Зеленського, його Офісу, Кабінету міністрів, Верховної Ради та нашої політичної сили підтримка українців, які цього найбільше потребують у цей складний воєнний час, є одним із головних завдань”, – зазначає очільниця політичної партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Як подати заяву на отримання базової соціальної допомоги

Подати заяву на отримання такої допомоги можна або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України, або онлайн – через “Дію”. Щоб подати заяву онлайн, розповідають у партії “Слуга Народу”, в “Дії” потрібен біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).