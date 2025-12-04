ГУР знищили російський МіГ-29 на аеродромі Кача в Криму

Воїни спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищили в тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29. Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ.

📢 У розвідці підтвердили, що «4 грудня на території військового аеродрому Кача в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України Примари уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29».

За даними ГУР, операція стала ще одним елементом системного знищення авіаційних потужностей окупаційних військ на окупованому півострові.

У ніч на четвер під удар спецпризначенців потрапив також аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш», розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Саме цей комплекс забезпечував роботу російської системи спостереження та раннього виявлення цілей у центральній частині Криму.

У ГУР наголосили, що спецпідрозділи продовжують руйнувати російську протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

📢 «Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС рф», — заявили у відомстві.

Уражений винищувач став черговою ціллю після недавньої операції, коли бійці ГУР ліквідували пускову установку С-300 та дві дороговартісні радіолокаційні станції російських окупантів на Донбасі.

👉 Також нагадаємо, що 31 жовтня 2025 року, за даними ГУР, було виведено з ладу стратегічний нафтопродуктопровід «Кольцевой». Він забезпечував російські війська пальним для ведення війни проти України.