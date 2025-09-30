Грузинська влада не визнає перемогу проєвропейської партії в Молдові

Проросійська правляча партія Грузії «Грузинська мрія» вирішила не вітати молдовську політичну силу «Дія і солідарність», яка здобула перемогу на парламентських виборах 28 вересня. Про це повідомило видання Эхо Кавказа.

Речник та водночас прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пояснив рішення позицією країни у відносинах із Молдовою:

📢 «Поки Молдова залишається членом СНД, нам складно її привітати. Почекаємо, коли Молдова вийде з СНД, і тоді подивимося, переглянемо питання привітання», – заявив він.

☝️ Нагадаємо, явка на виборах у Молдові склала 52%, а перемогу здобула проєвропейська партія «Дія і солідарність», яка виступає за інтеграцію країни до Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що росія намагалася розробити план втручання у парламентські вибори Молдови з метою зірвати її євроінтеграційний курс.

