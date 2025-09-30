Вівторок, 30 Вересня, 2025
Навроцький пропонує кримінальну відповідальність за згадки ОУН-УПА

На політичному порядку денному Польщі опинився законопроєкт, який викликав значний суспільний резонанс. Його автором став новообраний глава держави Кароль Навроцький. Документ, який нині перебуває на розгляді польського Сейму, містить положення про заборону будь-яких згадок чи пропагування ідеології, пов’язаної з діяльністю ОУН-УПА. Про це пишуть польські видання RFM24 і Rzeczpospolita.

У випадку ухвалення закону, українці в Польщі ризикують отримати до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання, які можуть бути витлумачені як прояви «бандеризму».

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що «бандеризм» мав «болісний» вплив на поляків. Вказано, саме на тих, що мешкали на території, які в польських документах називається «східними кресами». Цей термін у сучасному контексті знову викликає дискусії, адже йдеться про регіони Західної України, які перебували під польською окупацією до 1939 року.

☝️ Крім положень щодо історичної пам’яті, проєкт містить низку змін, які напряму вплинуть на українців у Польщі. Так, пропонується посилити відповідальність за незаконний перетин польського кордону: тепер максимальний термін ув’язнення може зрости з трьох до п’яти років. Також передбачено суттєве ускладнення процедури набуття громадянства. Замість трьох років проживання, необхідно буде довести щонайменше десятирічний стаж легального перебування у країні.

Експерти, яких цитують польські ЗМІ RFM24 та Rzeczpospolita, вважають, що ініціатива Навроцького має подвійний ефект. З одного боку, вона підкреслює прагнення офіційної Варшави жорстко врегулювати питання історичного бачення пам’яті. З іншого — може створити нові бар’єри для українських громадян, які мешкають або переселилися до Польщі внаслідок війни.

Не менш показовим є й той факт, що глава держави вже раніше виступав за обмеження використання символіки ОУН-УПА на території Польщі.

👉 Також нагадаємо, що за три роки перебування в Польщі українські біженці сприяли приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на понад 320 мільярдів злотих (близько 85 мільярдів доларів США за поточним курсом НБУ). У той час, прямі витрати Польщі на допомогу Україні становили лише 2,3 мільярда доларів.

