Співробітників СБУ підозрюють у спробі отримати хабар у сотні тисяч доларів

16.03.2026

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало керівників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області. Затримання відбулося у межах операції з викриття корупційної схеми за участю посадовців служби. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними слідства, двох заступників начальників обласних управлінь СБУ та їхнього посередника затримали під час спроби реалізації незаконної схеми в Рівненській області.

Слідство встановило, що організатори оборудки вимагали 620 тисяч доларів США від керівника компанії, яка є монополістом у сфері бурштинового бізнесу.

За ці кошти фігуранти обіцяли закрити кримінальне провадження, яке раніше було відкрито щодо підприємства. У відомстві зазначили, що викриття відбулося в межах системної роботи СБУ з протидії корупції та самоочищення служби.

📢 «Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників “схем” – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах», – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали фігурантів «на гарячому» під час передачі понад 270 тисяч доларів США. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, які можуть містити докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Їхні дії попередньо кваліфікують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

