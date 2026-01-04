Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду

Голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко призначено радником міністра внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Telegram у неділю, 4 січня.

За словами Клименка, він провів «щиру розмову з Сергієм Васильовичем», за підсумками якої було ухвалено кадрове рішення з урахуванням рекомендацій лікарів. Генерал потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби на керівних посадах.

📢 «Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за понад шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки.</em> На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону», — зазначив міністр внутрішніх справ.

Ігор Клименко також повідомив, що Сергій Дейнеко ухвалив рішення продовжити військову службу. Після завершення реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ, залишаючись радником міністра.

📢 «Розумію та підтримую це бажання. До того ж впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни», — підсумував очільник МВС.

👉 Нагадаємо, 2 січня шостий президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові кадрові призначення. Зокрема, Кирила Буданова було призначено керівником Офісу президента (ОП), а Олега Іващенка — очільником Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Раніше також повідомлялося, що МВС готує пропозиції щодо оновлення керівництва Державної прикордонної служби.