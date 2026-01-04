Неділя, 4 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду

Денис Молотов
Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду
Фото: колишній голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко.

Голову Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергія Дейнеко призначено радником міністра внутрішніх справ. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Telegram у неділю, 4 січня.

За словами Клименка, він провів «щиру розмову з Сергієм Васильовичем», за підсумками якої було ухвалено кадрове рішення з урахуванням рекомендацій лікарів. Генерал потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби на керівних посадах.

📢 «Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за понад шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки.</em> На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону», — зазначив міністр внутрішніх справ.

Ігор Клименко також повідомив, що Сергій Дейнеко ухвалив рішення продовжити військову службу. Після завершення реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ, залишаючись радником міністра.

📢 «Розумію та підтримую це бажання. До того ж впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни», — підсумував очільник МВС.

👉 Нагадаємо, 2 січня шостий президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові кадрові призначення. Зокрема, Кирила Буданова було призначено керівником Офісу президента (ОП), а Олега Іващенка — очільником Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Раніше також повідомлялося, що МВС готує пропозиції щодо оновлення керівництва Державної прикордонної служби.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений

ВІЙНА

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

ПОЛІТИКА

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА

Зеленський: Де засудження атак рф по Україні від Індії та ОАЕ?

ВАЖЛИВО

Франція та Британія підтримали політичний транзит у Венесуелі

ПОЛІТИКА

рф била по Харківській та Сумській областях: постраждали мирні жителі

ВІЙНА

У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США

ПОЛІТИКА

Венесуела оголосила надзвичайний стан та звинуватили США в агресії

ПОЛІТИКА

У Сполучених Штатах зіткнулися два гелікоптери: є загиблий

ПОДІЇ

Уряд Італії схвалив постанову про продовження допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу — США

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО

Таїланд заявив про порушення перемир’я Камбоджею на кордоні

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ