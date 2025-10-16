ЗСУ повідомляють про удар по НПЗ у Саратовській області на росії

Українські підрозділи Сил оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ) на росії в ніч проти четверга, 16 жовтня. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

📢 «Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.

📢 «Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази рф, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», – додали в Генштабі.

У соцмережах раніше з’являлися повідомлення про масштабні атаки дронів по декількох регіонах на росії. Користувачі публікували кадри роботи ППО в Саратовській області.

Також з’являлися повідомлення про пожежі на об’єктах та перебої з електропостачанням у сусідніх регіонах. ⚠️ В медіа наголошували, що Волгоградщина зазнала влучань у критичну підстанцію.

👉 Також окремі публікації ЗМІ стверджували, що американська розвідка допомагає Україні у плануванні влучних місій. За цими даними, розвіддані можуть надавати відомості про маршрути, висоту та час вильотів дронів. Це дозволяє безпілотникам точніше обходити російську систему ППО. Офіційні підтвердження ролі іноземної розвідки наразі різняться.

Генштаб підкреслює, що удари спрямовані на зменшення можливостей противника вести війну.