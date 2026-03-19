Гегсет заявив про виснаження запасів США через підтримку України

Запаси зброї Сполучених Штатів, за оцінкою нинішнього керівництва Пентагону, суттєво скоротилися після передачі значної частини озброєння Україні. Відповідну заяву зробив міністр війни США Піт Гегсет під час брифінгу. Повідомляє The Guardian з посиланням на трансляцію виступу на каналі Department of War на YouTube.

📢 «Ми досі маємо справу з тією ситуацією, яку створив Джо Байден, яка призвела до вичерпання запасів і відправлення їх не нашим власним збройним силам, а в Україну», – заявив глава воєнного відомства.

За його словами, нині Сполучені Штати переглядають підходи до використання військових ресурсів, зважаючи на нові виклики.

☝️ Гегсет підкреслив, що в умовах активних бойових дій на Близькому Сході Вашингтон має намір зосередитися на використанні ресурсів у власних інтересах.

📢 «На сьогодні ми уразили понад 7 000 цілей в результаті ударів по всьому Ірану та по його військовій інфраструктурі. Це – не поступові кроки. Це застосування нищівної сили з високою точністю», – зазначив він.

За даними міністра, американські сили знищили понад 120 кораблів іранського флоту, серед яких 11 підводних човнів. Крім того, можливості Ірану з виробництва балістичних ракет і ударних безпілотників, за його оцінкою, скоротилися приблизно на 90% від початку конфлікту.

Гегсет також підтвердив інформацію про можливий масштабний запит до Конгресу США щодо додаткового фінансування.

📢 «Я думаю, що ця цифра може змінитися. Щоб вбивати лиходіїв, потрібні гроші. Ми знову звернемося до Конгресу та наших людей там, щоб забезпечити належне фінансування», – заявив він.

Йдеться про потенційне виділення до 200 млрд доларів, які планують спрямувати як на ведення війни з Іраном, так і на відновлення запасів озброєння.

На цьому тлі, за оцінками експертів, витрати США на війну стрімко зростають. Раніше повідомлялося, що лише за перший тиждень кампанії вони сягнули близько 6 млрд доларів, тоді як щоденні витрати оцінюються приблизно у 890 млн доларів.