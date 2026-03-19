Пентагон просить понад $200 млрд на війну в Ірані

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням погодити подання до Конгресу запиту на понад 200 млрд доларів для фінансування війни в Ірані. Про це 18 березня повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

📢 За інформацією журналістів, ідеться про новий масштабний бюджетний запит, який майже напевно зіткнеться зі спротивом серед американських законодавців, частина яких виступає проти подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Запитувана сума значно перевищує вже здійснені витрати адміністрації на проведення масованих авіаударів. Кошти планують спрямувати, зокрема, на термінове нарощування виробництва критично важливих видів озброєння, запаси яких швидко вичерпуються.

☝️ Водночас остаточний обсяг фінансування війни в Ірані, який Білий дім плануватиме запросити у Конгресу, поки залишається невизначеним. За словами одного з високопоставлених представників адміністрації Дональда Трампа, частина чиновників сумнівається в реальних шансах такого запиту на схвалення.

Джерела також повідомляють, що протягом останніх двох тижнів Пентагон уже пропонував кілька варіантів фінансових запитів, які відрізнялися за обсягами та структурою витрат.

За оцінками офіційних осіб, витрати на фінансування війни в Ірані стрімко зростають. Лише за перший тиждень вони перевищили 11 млрд доларів.

Після початку військової операції наприкінці лютого адміністрація Трампа розпочала підготовку додаткового бюджетного запиту. Це є типовою практикою для підтримання боєготовності збройних сил США в умовах масштабних конфліктів.