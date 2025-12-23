Вівторок, 23 Грудня, 2025
Ґрету Тунберґ арештували в Лондоні за антитерористичним законодавством

Денис Молотов
Ґрету Тунберґ арештували в Лондоні за антитерористичним законодавством
Фото: затримання шведської активістки Ґрети Тунберґ в Лондоні, Reuters.

Британська поліція затримала шведську екоактивістку Ґрету Тунберґ у Лондоні під час пропалестинської акції протесту. Про це повідомляє агентство Reuters у вівторок, 23 грудня.

За даними видання, 22-річну шведську екоактивістку затримали відповідно до британського антитерористичного законодавства. Під час протесту Тунберґ тримала плакат із написом:

📢 «Я підтримую ув’язнених Palestine Action. Я виступаю проти геноциду».

☝️ Уряд Великої Британії раніше визнав організацію Palestine Action терористичною, що й стало підставою для дій правоохоронців.

У лондонській мерії також підтвердили затримання ще двох осіб. Їх підозрюють у тому, що вони облили будівлю червоною фарбою.

Своєю чергою активісти пояснили, що обрали цю будівлю через розміщення в ній страхової компанії, яка, за їхніми словами, надає послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

📌 Організацію Palestine Action заборонили після інциденту на авіабазі RAF Brize Norton, де в червні її учасники пошкодили два військові літаки. Після цього кільком активістам було висунуто офіційні обвинувачення.

👉 Нагадаємо, на початку жовтня військово-морські сили Ізраїлю заблокували флотилію «Сумуд», яка прямувала до сектора Гази з «гуманітарною» місією. На борту одного з суден тоді перебувала й Ґрета Тунберґ. Після того, вона звинуватила Ізраїль у незаконному затриманні, та навіть у викраденні, її з іншими учасниками гуманітарної місії.

