Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні її та активістів

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у незаконному затриманні, та навіть у викраденні, її з іншими учасниками гуманітарної місії. Усі вони намагалися дістатися до узбережжя сектора Гази. Про це повідомляє агентство Reuters у вівторок, 10 червня.

📢 «У своїх свідченнях я дуже чітко дала зрозуміти, що нас викрали у міжнародних водах і привезли проти нашої власної волі до Ізраїлю», — заявила Тунберг, виступаючи після повернення до паризького аеропорту імені Шарля де Голля.

Активістка наголосила, що її команда не порушувала жодного закону. Вона також закликала ізраїльську владу негайно звільнити активістів, які залишаються на території країни після інциденту.

Водночас Грета Тунберг прокоментувала й недавні висловлювання президента США Дональда Трампа, який назвав її «розлюченою».

📢 «Я думаю, що світу потрібно набагато більше молодих розлючених жінок, якщо чесно, особливо з огляду на все, що зараз відбувається», — заявила вона.

☝️ Нагадаємо, Тунберг вирушила морем у напрямку сектора Гази разом із 11 активістами на судні Madleen, аби доправити гуманітарну допомогу і привернути увагу до гуманітарної кризи у регіоні.

У суботу ізраїльська сторона попередила, що не допустить прибуття судна до берегів анклаву й закликала команду повернутись.

У понеділок військові Ізраїлю зупинили судно, на борту якого перебувала Грета Тунберг. Разом із гуманітарним вантажем Madleen було примусово відбуксоване до ізраїльського порту.