Четвер, 12 Лютого, 2026
ТЕХНОЛОГІЇ

Google готує запуск першої версії Android 17 Beta

Денис Молотов
Google готує запуск першої версії Android 17 Beta
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Google найближчим часом розпочне новий етап тестування мобільної ОС, випустивши Android 17 Beta 1. Про це повідомив представник компанії. Паралельно розробники поширили фінальний патч Android 16 QPR3 Beta 2.1.

🔧 Що відомо про Android 17 Beta 1

Перша бета-версія буде побудована на основі Android 16 QPR і включатиме:

  • останні виправлення помилок;
  • покращення стабільності;
  • оптимізацію продуктивності.

Учасникам програми тестування не потрібно виконувати додаткових дій — після релізу оновлення з’явиться автоматично.

Google дотримується традиційного циклу розробки: після квартальних оновлень (QPR) компанія переходить до тестування наступної великої версії Android.

🔄 Як залишити бета-програму без втрати даних

Користувачам, які хочуть отримати стабільну версію Android 16 QPR3, потрібно:

  1. Вийти з бета-програми до появи сповіщення про Android 17 Beta 1.
  2. Проігнорувати оновлення з позначкою про зниження версії (downgrade).
  3. Дочекатися фінального релізу Android 16 QPR3.

Ті, хто залишаться в програмі, автоматично отримають Android 17 Beta 1.

Після встановлення Android 17 Beta 1 наступна можливість вийти з програми без втрати даних з’явиться лише наприкінці циклу тестування — орієнтовно у червні 2026 року.

Можлива кодова назва

Традиційно Google використовує десертні кодові назви для нових версій Android. Офіційної назви для Android 17 поки немає, однак за неофіційною інформацією система може отримати ім’я Cinnamon Bun («Булочка з корицею»).

👉 Також нагадаємо, що компанія Google повідомила російських інтернет-провайдерів про намір вивести з експлуатації та забрати сервери Dell R720, які використовуються для прискорення доставки контенту користувачам.

