Четвер, 2 Жовтня, 2025
Зеленський обговорював з Трампом далекобійні системи

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський обговорював з Трампом далекобійні системи

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президентом США Дональдом Трампом питання передачі «систем озброєння великого радіуса дії». Зустріч з журналістами відбулася напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. За словами глави держави, тепер усе залежить від рішення американського лідера.

📢 «Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас була дуже продуктивна зустріч. Ми говорили про систему озброєння великого радіуса дальності, далекобійні ракети. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення», – сказав Зеленський перед журналістами.

Раніше в публічних повідомленнях ішлося про те, що президент просив надати крилаті ракети Tomahawk. Пізніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації тривають відповідні обговорення. Також у ЗМІ згадували можливість постачання ракет Barracuda.

Крім поставок озброєння, американська сторона нібито може надати Україні розвідувальні дані для ударів великої дальності по ключових енергетичних об’єктах на росії. Така підтримка, якщо вона відбудеться, суттєво розширить оперативну глибину ураження ворога й змінить підходи до планування ударів.

Попри це, остаточне рішення залишається за США. Україна продовжує дипломатичні консультації й очікує на рішення, яке визначить подальший вектор підтримки.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"