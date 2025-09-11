Четвер, 11 Вересня, 2025
У Краматорську дрони рф завдали повторного удару по рятувальниках

Денис Молотов
Окупаційні російські війська у четвер, 11 вересня, атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу. Інформацію підтвердила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: місто масовано атакували ворожі дрони. Виникли пожежі. Під час ліквідації загоряння в адмінбудівлі по вогнеборцях завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину», – йдеться в повідомленні.

У Краматорську дрони рф завдали повторного удару по рятувальникахЗа офіційними даними, рятувальники під час атаки не постраждали. Після того як ситуацію вдалося стабілізувати, вони продовжили виконання своїх обов’язків і повністю загасили полум’я в адміністративній будівлі.

Крім гасіння пожеж, співробітники ДСНС надали допомогу місцевим жителям, які виявилися заблокованими у власній квартирі. Загалом у Краматорську зафіксували 15 ворожих ударів. Внаслідок масованої атаки шестеро цивільних отримали поранення.

Це не перший випадок ударів російської армії по місту та його мешканцях. Нагадаємо, ввечері 22 серпня у Краматорську загинули двоє поліціянтів з Івано-Франківської області. Вони потрапили під обстріл під час виконання службових обов’язків.

Крім того, 29 серпня російський безпілотник поцілив у відділення Нової пошти в Краматорську. У результаті атаки загинув 49-річний чоловік, який перебував у приміщенні.

