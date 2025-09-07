Фон дер Ляєн рішуче засудила обстріл рф по Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в ніч на 7 вересня росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України. За її словами, удари були спрямовані як по державних будівлях, зокрема по Уряду, так і по домівках мирних мешканців.

📢 «кремль знову насміхається з дипломатії, топче міжнародне право та вбиває без розбору», — наголосила фон дер Ляєн у повідомленні, розміщеному на платформі X (колишній Twitter).

Вона підкреслила, що Європа залишається непохитною у підтримці України. Зокрема, йдеться про посилення Збройних сил, формування довгострокових гарантій безпеки та розширення санкційного тиску на росію.

Перед зустріччю «коаліції охочих» президентка Єврокомісії окреслила пріоритети, серед яких знову згадала ідею перетворення України на «сталевого дикобраза». Країну, здатну ефективно захищатися від агресора.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 7 вересня росія завдала комбінованого удару по Україні. Було застосовано понад 800 дронів-камікадзе та ракет наземного базування. Сили оборони змогли збити переважну більшість ворожих цілей.

Шостий президент України Володимир Зеленський, реагуючи на наслідки масованої атаки, підкреслив, що Україна очікує реалізації всіх домовленостей із посилення протиповітряної оборони.

👉 Також відомо, що російські війська завдали удару дронами-камікадзе по території кінного клубу Arion Endurance на Київщині.