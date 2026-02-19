Фейк: У Німеччині пропонують пом’якшити «покарання для українців» за використання нацистської символіки

Сюжет Bild, як і описана в ньому ініціатива, — вигадані.

У мережі поширюється сюжет з посиланням на видання Bild про пропозицію одного з депутатів партії Християнських демократів нібито пом’якшити покарання для українців за використання нацистської символіки. Політик буцімто заявив, що громадяни Німеччини несуть відповідальність за спадщину нацизму і тому повинні відповідати за використання нацистської символіки за законом, але для українців такі дії не більш як «туристична цікавинка». У сюжеті також стверджується, що кількість кримінальних справ проти українців за демонстрацію так званого «римського салюту» зростає щороку, що й покликало уряд задуматися над зміною законодавства.

Скриншот — Telegram

Однак сюжет Bild, як і описана в ньому ініціатива, — вигадані. Ролик не з’являвся ні на сайті, ні в офіційних каналах комунікації видання. Про таку пропозицію не писало взагалі жодне авторитетне німецьке медіа. Першоджерелом фейку став канал «Шаман Раху» в Telegram, який регулярно поширює підроблені ролики з логотипами західних видань, що пропагандують проросійські наративи, і вже неодноразово згадувався у наших спростуваннях.

Офіційні звіти про політично мотивовані злочини в Німеччині дійсно показують щорічне зростання правопорушень із використанням нацистських символів. За даними Федерального управління з охорони конституції, у 2019 році було зафіксовано 14 247 таких випадків, у 2020 – 13 659, у 2021 – 11 866, у 2022 – 13 026, у 2023 – 15 081, а вже 2024 року спостерігається різке зростання до 24 177 випадків. Переважно йдеться про поширення партійної символіки або нацистських емблем у вигляді прапорів, татуювань, елементів одягу, а також публікації в мережі. При цьому у відкритих статистичних звітах жодних окремих підрахунків кількості злочинів, скоєних саме українцями, не існує.

У відповідь на запит праворадикальної і проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» німецький уряд повідомив, що під час навчань Бундесверу для українських Збройних сил було виявлено сім випадків використання українськими військовослужбовцями нацистської символіки. Навчання цих військовослужбовців було негайно припинено за погодженням з українською стороною, а відповідальні особи повернулися до України. Водночас, відповідаючи на запитання, чи бачать вони загрозу мирному процесу в Україні з боку українських екстремальних націоналістів, в уряді заявили, що насправді це російський імперіалізм є причиною протиправної агресивної війни проти України та загрожує безпеці Європи. Отже, йдеться не про масове використання українцями нацистської символіки, а про поодинокі випадки, які караються санкціями згідно з чинним законодавством, однак не розглядаються німецьким урядом як загроза державній безпеці чи ширша тенденція серед громадян України.

Інші фейки, пов’язані з популярним в Росії наративом про «нацизм в Україні», ми нещодавно спростовували в матеріалах Фейк: Нова радниця Зеленського Христя Фріланд – онука «нацистського пособника» та Фейк: Польща почала оглядати українців на кордоні «на предмет нацистської символіки».