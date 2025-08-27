ExxonMobil веде таємні переговори про повернення на ринок рф

Середа, 27 Серпня, 2025
Денис Молотов
Американська корпорація ExxonMobil проводить таємні переговори з російською державною компанією «Роснєфть» щодо повернення на російський ринок. Про це повідомило видання The Wall Street Journal у вівторок, 26 серпня.

За інформацією джерел, найбільший західний виробник нафти розглядає можливість відновлення інвестицій у проєкт «Сахалін-1», зупинений після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Перемовини відбувалися у закритому форматі: з боку Exxon їх вів старший віцепрезидент компанії Ніл Чапмен, від Роснєфті – виконавчий директор Ігор Сєчін.

Паралельно CEO ExxonMobil Даррен Вудс зустрічався в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, де обговорювався сценарій підтримки адміністрацією США повернення американської компанії до російських капіталовкладень.

Журналісти відзначають, що росія зацікавлена у швидкому відновленні співпраці з ExxonMobil для порятунку своєї енергетичної економіки, яка перебуває під санкційним тиском. При цьому Exxon і Роснєфть зберігали таємний канал зв’язку протягом усього періоду повномасштабної війни.

ℹ️ Довідка: ExxonMobil — одна з найбільших у світі нафтових і газових корпорацій. Вона займається розвідкою, видобутком, переробкою та продажем нафти, газу і хімічної продукції.

📌 Нагадаємо, у 2017 році США вже штрафували ExxonMobil за угоди з Ігорем Сєчіним, який перебував під американськими санкціями.

Також раніше в ЗМІ повідомлялось, що американські та російські посадовці таємно обговорили кілька енергетичних угод у серпні. Це також розглядалось як передумова, щоб москва погодилась на мир в Україні, а Вашингтон пом’якшив санкції проти рф.

☝️ США розраховують добитися врегулювання війни росії проти України вже до кінця поточного року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час урядового засідання у Вашингтоні.

