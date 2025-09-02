Вівторок, 2 Вересня, 2025
Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що лідери України та росії наразі не готові до прямої двосторонньої зустрічі щодо припинення війни. Про це повідомляє Reuters у вівторок, 2 вересня.

Як уточнюється, турецький президент спілкувався з журналістами під час повернення після візиту до Китаю. Там він провів переговори з російським диктатором владіміром путіним, а вже після цього, за його словами, зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському. За підсумками цих розмов Ердоган зробив висновок, що сторони «ще не готові» до особистої зустрічі на найвищому рівні.

Водночас він нагадав, що контакти українських та російських представників, які протягом останніх місяців відбувалися у Стамбулі, продемонстрували збереження можливостей для пошуку миру.

За його словами, Туреччина виступає за «поступове підвищення рівня переговорів», щоб перетворити надії на мир у реальні результати.

📢 «Будь-яка ініціатива зрештою повинна буде розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені», – цитує агентство Ердогана.

Раніше, 30 серпня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість проведення тристоронніх переговорів за участі себе, Володимира Зеленського та владіміра путіна.

Водночас Зеленський повідомив, що вже є п’ять країн, готових надати свій майданчик для переговорів про завершення війни в Україні.

Однак у кремлі оперативно відреагували на інформацію про тристоронню зустріч, заявивши, що жодних домовленостей щодо проведення таких переговорів не існує.

Головним інструментом дипломатії залишаються багатосторонні контакти і поступове розширення кола міжнародних посередників.

☝️ Також нагадаємо, що плани російського диктатора владіміра путіна не обмежуються війною проти України. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр, виступаючи 1 вересня на брифінгу, присвяченому старту міжнародних навчань Quadriga 2025. Їх Німеччина організовує разом із 13 країнами-партнерами.

