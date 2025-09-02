Вівторок, 2 Вересня, 2025
Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

Денис Молотов
Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

Плани російського диктатора владіміра путіна не обмежуються війною проти України. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр, виступаючи 1 вересня на брифінгу, присвяченому старту міжнародних навчань Quadriga 2025, які Німеччина організовує разом із 13 країнами-партнерами. Про подію повідомляє DW.

За словами Броєра, головна мета цих масштабних маневрів полягає у зміцненні обороноздатності НАТО та посиленні колективного стримувального потенціалу. Вони зосереджені на захисті східного флангу Альянсу, який вважається найбільш уразливим перед російською агресією. Особливо небезпечними для безпеки Європи є сценарії, що стосуються Балтійського регіону.

Генерал підкреслив, що попри відсутність даних про безпосередню підготовку москви до наступу на країни НАТО, військові не можуть дозволити собі знижувати рівень готовності.

📢 «президент росії володимир путін дивиться на нас, його плани виходять за межі України», – наголосив він.

Броєр також зробив акцент на необхідності системних і постійних тренувань.

📢 «Бундесвер повинен тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися», – заявив він, окреслюючи стратегічний підхід Німеччини до оборонної політики.

Окремо він порівняв Quadriga 2025 із російсько-білоруськими навчаннями “Запад-2025”, які пройдуть із 12 по 16 вересня. За словами німецького генерала, НАТО дотримується принципової лінії: дії Альянсу спрямовані виключно на стримування можливого конфлікту, а не на його ескалацію.

Крім того, представник Бундесверу звернув увагу на загрози, пов’язані з російською інформаційною війною. Він підкреслив, що кремль активно використовує маніпуляції та дезінформацію як інструмент гібридної агресії, тому країни НАТО повинні приділяти більше уваги протидії таким атакам.

У цьому контексті важливою деталлю є паралельні навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які нещодавно стартували в Білорусі. У маневрах беруть участь військові з росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Також москва планує відпрацювати низку бойових сценаріїв, що додатково підвищує напруженість у регіоні.

Попередження Броєра, що плани кремля не обмежуються Україною, є сигналом для союзників про необхідність посилювати оборонну співпрацю. Також всі мають бути готовими до нових загроз.

☝️ Також нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні може тривати ще довго. Проте, завершення конфлікту шляхом капітуляції є неприйнятним.

