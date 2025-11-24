Екс-прем’єр Британії повідомив про лікування від раку

Понеділок, 24 Листопада, 2025
Денис Молотов
Колишній прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон повідомив, що лікувався від раку простати. Про це інформує британський телеканал Sky News.

Кемерон звернувся до свого сімейного лікаря для проходження тесту на простатоспецифічний антиген (PSA), який допомагає виявляти білки, пов’язані з розвитком раку простати. Результати аналізу показали тривожно високі показники, після чого медики провели повторну біопсію та підтвердили діагноз.

Для лікування колишній прем’єр обрав фокальну терапію — метод, під час якого електричні імпульси, застосовані через спеціальні голки, знищують ракові клітини.

Кемерон також підкреслив, що підтримує заклик благодійної організації Prostate Cancer Research щодо запровадження цільового скринінгу для чоловіків із підвищеним ризиком розвитку цього захворювання.

Нині він повністю одужав. Як зазначили у медіа, колишній лідер Консервативної партії долучився до кампанії, спрямованої на покращення діагностики та лікування раку простати. До ініціативи також приєдналися олімпійський чемпіон із велоспорту сер Кріс Хой, ексведучий Sky News Дермот Мурнаган та ще один колишній прем’єр-міністр — Ріші Сунак.

ЗМІ наголосили, що щороку у Великій Британії від раку простати помирають приблизно 12 тисяч чоловіків. Це робить цю хворобу найпоширенішим видом раку серед чоловічого населення країни.

Як відомо, колишній президент США Джо Байден наразі проходить курс променевої та гормональної терапії для лікування агресивної форми раку простати.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з новинами про серйозне захворювання Джо Байдена.

