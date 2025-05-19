Понеділок, 19 Травня, 2025
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Дональд Трамп прокоментував хворобу Байдена

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп прокоментував хворобу Байдена

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з новинами про серйозне захворювання Джо Байдена. У дописі в соцмережі Truth Social від 18 травня він згадав про підтримку з боку своєї родини та побажав Байдену якнайшвидшого одужання.

📢 «Ми з Меланією Трамп засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джилл та її сім’ї, а також бажаємо Джо якнайшвидшого та успішного одужання», — написав Трамп.

☝️ У пресслужбі Байдена підтвердили, що в експрезидента діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже поширилася на кістки.

Попри тяжкість перебігу хвороби, медики зазначають: пухлина виявилася чутливою до гормональної терапії. Це дає змогу контролювати розвиток захворювання та розглядати варіанти подальшого лікування.

Байден наразі консультується з лікарями разом із рідними щодо найкращих шляхів боротьби з хворобою.

📌 82-річний Джо Байден залишив пост президента США в січні цього року, встановивши рекорд за віком серед американських лідерів.

Тим часом у Великій Британії Джеймс Міддлтон — молодший брат принцеси Уельської — вперше публічно поділився переживаннями родини після діагнозу Кейт Міддлтон. За його словами, новина стала важким ударом для всієї сім’ї.

☝️ Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що внаслідок ухвалення постанови Кабінету Міністрів України щодо регулювання цін на лікарські засоби онкохворі втратили можливість отримувати життєво необхідні препарати за зниженими цінами.

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