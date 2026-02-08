Директор соццентру на Луганщині перейшов на бік ворога — вирок суду

За матеріалами слідства Служби безпеки України до тривалого терміну позбавлення волі засуджено колишнього директора «Центру з надання соціальних послуг» Троїцької селищної ради Луганської області, який після окупації регіону добровільно пішов на співпрацю з ворогом задля збереження посади. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило слідство, після захоплення північних районів Луганщини фігурант погодився обійняти керівну посаду, запропоновану представниками окупаційного угруповання «лнр». Його призначили так званим директором «Троїцького комплексного центру соціального обслуговування населення», створеного на базі захопленої української установи.

☝️ Перебуваючи на посаді, колаборант активно сприяв формуванню позитивного іміджу окупаційної влади. Зокрема, він роздавав від імені «лнр» гуманітарну допомогу, позиціонуючи її як підтримку з боку псевдореспубліки, хоча насправді продукти та речі збирали і передавали самі мешканці Троїцького.

Крім того, зловмисник неодноразово давав інтерв’ю проросійським пропагандистським медіа, у яких відкрито висловлював підтримку окупаційній адміністрації, захоплювався «новою владою» та дякував рф за окупацію української території.

За даними СБУ, навіть після викриття він продовжує імітувати «соціальну турботу» окупаційного режиму, публічно підтримуючи діяльність незаконних органів влади на тимчасово окупованій території Троїцької громади.

⚖️ Суд визнав фігуранта винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

📌 Наразі засудженого оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, СБУ задокументувала протиправну діяльність ексвикладача одного з університетів Луганська. Зрадник співпрацює з окупаційною адміністрацією та бере участь в «інтеграції» захопленого навчального закладу у російську систему освіти.